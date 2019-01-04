Ankaralı dev tekstilci konkordato ilan etti

Tekstil sektörü yanı sıra restoran işletmeciliği de yapan Karakuş ve şirketi için 3 aylık geçici süre verildi; komiser ataması yapıldı.





Tekstil sektörünün önde gelen isimlerinden olan Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Canip Karakuş yaşadığı mali darboğaz aşılamayınca mahkemeye giderek konkordato istedi. Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan davada Karakuş ve şirketi için 3 aylık geçici süre verildi; komiser ataması yapıldı.





Mahkeme kararında özetle denildi: Canip Karakuş, Tango Tekstil Restaurant Turizm İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından konkordato geçici mühlet verilmesi talebi üzerine mahkememizce şekli olarak yapılan inceleme sonucu talep yerinde görülmekle İİK.'nun 286. Maddesi gereğince; 3 ay geçici mühlet kararı verilmesine, konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelemek ve borçlu şirket ve gerçek kişinin faaliyetlerine nezaret etmek, şirketin ve gerçek kişinin tüm işlem ve kararlarının onayını yapmak, İcra ve İflas Kanunu ve Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelikte verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek üzere alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak yeminli mali müşavir Perihan Akan Altuncu, hukukçu Leyla Akyol Aslan, tekstil Mühendisi Mualla Gözde Çalışkan Çoban'ın geçici konkordato komiseri kurulu görevlendirilmesine karar verilmiştir.





Konkordato talep eden şirket alacaklıları tarafından, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edilerek, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı hususu delilleri ile birlikte ileri sürebileceği gibi, mahkememizden de konkordato talebinin reddini talep edebilecekleri hususları ilan olunur."