ABD'de 7 Yaşında bir göçmen kız gözaltı merkezinde hayatını kaybetti









Washington Post gazetesi, Guetamala’dan gelen kızın, yanındaki grupta bulunan 163 kişiyle birlikte, 6 Aralık tarihinde sınır devriyesi tarafından gözaltına alındığını ,küçük kızın susuzluk ve yaşadığı şok nedeniyle hayatını kaybettiğini yazdı.





7 Aralık tarihinde acil durum müdahale ekiplerinin kıza müdahale ettiği, bu esnada çocuğun ateşinin 40 dereceye yükseldiğinin tespit ediliği, hastaneye sevk edildiği ancak kurtarılamadığı ifade edildi.





Habere göre, küçük kıza müdahale edilip El Paso’daki hastaneye sevk edilmeden önceki 8 saatlik sürede, küçük kıza neler olduğuna dair bilgi bulunmuyor.





Washington Post’un haberine göre küçük kızın kaldırıldığı El Paso, Texas’taki Providence Hastanesi yetkilileri de konuya ilişkin soruları yanıtsız bıraktılar.







Gazete gözaltında tutulan kişilere genel olarak su ve gıda temin edildiğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını yazdı. Ölen kızın ve babasının ismi de açıklanmadı.





Gümrük ve Sınır Muhafaza birimi tarafından yapılan açıklamada da küçük kızın birkaç gündür su içmediği ve yemek yememiş olduğu açıklandı. Ancak yetkililer konuya ilişkin sorulara yanıt vermediler.





Ölen küçük kızla birlikte, 163 kişinin gözaltına alındığı gözetim merkezlerinin, bir anda bu kadar çok kişiye hizmet verebilecek kapasitede olmadığı belirtiliyor. Sınır Devriyeleri birimi, gözaltına aldıkları kişileri genellikle, 72 saatten uzunca bir süre gözetim altında tutup daha sonra Göçmen ve Sınır Gücü’ne devrediyorlar. Bu kişiler eğer Meksika vatandaşıysa hemen sınırdışı ediliyorlar.





Küçük kızın ölümünün ardından, yetkililerin kızın hastalandığından haberi olup olmadığı, 8 saatten fazla süre gözaltında kaldığı süreçte kendisine su ve gıda verilip verilmediği soruları gündeme geldi.





Göçmenlik avukatları ve sivil savunma örgütleri hali hazırda göçmenlerin tutulduğu gözetim merkezlerinin şartlarıyla ilgili uzunca bir süredir sorular soruyor ve davalar açıyorlar. Tucson’da göçmenlerin tutulduğu hücrelerin küçük, son derece soğuk ve battaniye benzeri temel ihtiyaçların karşılanmasından yoksun olduğuna dair daha önce davalar açıldı. Mahkeme bu konuda aldığı bir kararda, Tucson’daki hücrelerde, göçmenlerin uyuyabilmesi için battaniye ve yatak temin edilmesi ayrıca hücrelerin durumunun 24 saat kontrol altında tutulması talimatını vermişti.





Sınır Hakları Örgütü Avukatı, Cynthia Pompa, geçen yıldan bu yana sınırdan geçen göçmen sayısı düşmesine rağmen hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını belirtti.





Pompa, “Bu trajedi, aralarında çocukların da bulunduğu bu kişilerin nasıl insanlık dışı koşullarda tutulduklarını gösteriyor. Sınır devriyelerine hesap sorulması konusundaki eksiklikler ve zulüm kültürü bu ölümleri arttırdı” dedi.