Samanyolu Haber /Gündem / Dolar yükselişe geçti! /14 Aralık 2018 13:06

Dolar yükselişe geçti!

Dolar, euro ve sterlin karşısında güçlenirken endeks yaklaşık 19 ayın zirvesine geldi. Dolar endeksindeki yükseliş, dolar/TL'yi 5.40 sınırına taşıdı.

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Dolar, yatırımcıların dikkatinin ABD'de gelecek hafta beklenen faiz artırımına çevrilmesiyle başlıca para birimleri karşısında yükseldi.

Ayrıca, ECB başkanının Euro Bölgesi görünümüne ilişkin kötümser açıklamaları ve Brexit'e ilişkin endişelerin güçlenmesiyle euro ve sterlinin baskı altında kalması dolarda yükselişi destekliyor.

Dolar endeksi bugün 97.56 seviyesine kadar çıkarak yaklaşık 19 ayın zirvesini gördü. Endeks saat 12:43'de 97.53'de yer aldı.

Dolardaki yükselişe paralel olarak dolar/TL kuru da yukarı yönlü hareket etti. Kur aynı saatte yüzde 1.10 artışla 5.3950'den alıcı buldu.

Euro/dolar yüzde 0,60 düşüşle 1.1293, euro/TL ise yüzde 0,35 artışla 6.0960 seviyesinde.

BIST 100 ise dövizdeki yükseliş ve Çin'de zayıflayan ekonomik görünümün risk iştahını zayıflatmasıyla geriledi. Endeks yüzde 1,74 düşüşle 90 bin puanın altına geldi ve 89.790 puanda yer aldı.
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