Samanyolu Haber /Dünya / ABD Yüksek Mahkemesi'nden seyahat yasağına onay /05 Aralık 2017 01:10

ABD Yüksek Mahkemesi'nden seyahat yasağına onay

ABD'de Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump'ın çoğu Müslüman altı ülke için getirdiği seyahat yasağının tümüyle uygulamaya sokulması yönünde karar verdi.

ABD Yüksek Mahkemesi'nden seyahat yasağına onay

Trump yönetimi, yasağı kısmi olarak durduran iki federal mahkeme emrinin kaldırılması için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.
Mahkemenin 9 yargıcından 7'si hükümet lehine karar verdi.
Federal mahkemelerde yasağa karşı yasal süreçler devam ediyor.
Kararname daha önce, ayrımcı olduğu gerekçesiyle federal temyiz mahkemeleri tarafından reddedilmiş, Beyaz Saray ise Haziran ayında, yasağın yeniden yürürlüğe girmesi için ABD Yüksek Mahkemesi'ne iki acil başvuru yapmıştı.
Trump, Ocak ayında göreve gelmesinden bir hafta sonra söz konusu kararnameyi imzalamıştı. Yasak ilk haliyle Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ile Yemen vatandaşlarını kapsıyordu. Ardından Irak listeden çıkarıldı.
Trump, kararnamesiyle ayrıca, ABD'nin göçmen programını da 120 gün boyunca askıya almış ve Suriye vatandaşlarının ülkeye girişini 'süresiz' durdurmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD Yüksek Mahkemesi'nden seyahat yasağına onay Sonraki Haber >>

Bir kaçışın öyküsü...

Bir kaçışın öyküsü...

Bunlara inanmak demek...

Bunlara inanmak demek...

Zarrab Davasının Cemaatle ne ilgisi var?

Zarrab Davasının Cemaatle ne ilgisi var?

Enflasyon patladı...

Enflasyon patladı...

AKP'nin Hayırseveriydi, Casus oldu...

AKP'nin Hayırseveriydi, Casus oldu...

Muammer Güler nerede?

Muammer Güler nerede?

Gasp ekonomisi...

Gasp ekonomisi...

Bir anne daha bebeği ile gözaltına alındı

Bir anne daha bebeği ile gözaltına alındı

Erdoğan'dan rehine diplomasisi..

Erdoğan'dan rehine diplomasisi..

Allah aşkına münafıklara kanmayın!.."

Allah aşkına münafıklara kanmayın!..
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:27:49