ABD yaptırımları devam edecek mi, kimleri kapsayacak?

Adem Yavuz Arslan youtube yayınında şunları söyledi:





MAGNITSKY YAPTIRIMLARI UYGULANIYOR



Anlaşılıyor ki bu yaptırımlar başlangıç ve devamı gelecek. Blöf yapmıyorlar. Bu yaptırım kararı 2016'da Rusya'ya karşı da uygulanan Magnitsky yaptırımları. İnsan hakları temelli yasaklar getiren ve insan haklarına saygısız kararların altında imzası olan kişilere yönelik uygulanıyor. Bu listenin genişleyeceği de söyleniyor. Bloomberg'de çıkan habere göre Erdoğan'ın çevresindeki birçok ismin ve işadamının bu listede olacağı zaten belirtiliyordu.''





SEMBOLİK AMA ÇOK AĞIR BİR KARAR. TÜM TALEPLER BOŞA DÜŞTÜ





''Sembolik olarak Adalet bakanı'na ambargo konması önemli bir mesaj. Bir ülkenin Adalet Bakanı'na ambargo kararı alınması o ülkedeki adli ve hukuki süreçlerin artık güvenilir olmadığı anlamına gelir. Bakanlık resmi olarak ambargoya uğradıkları için karşılıklı iade ve adli yardımlaşma talepleri de duracaktır. Artık bundan sonra Adalet bakanı telefon edip karşısındaki ABD'li mevkidaşıyla telefonda dahi konuşamaz. Bu tüm dünyaya da bir mesajdır. Kararın maddiden çok manevi etkisi yüksek olacaktır. Bu anlamda son derece sert buluyorum ben alınan kararları. Türk-ABD ilişkileri daha da kötüye gidecektir''