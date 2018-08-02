Samanyolu Haber /Gündem / Hulusi Akar'ın Twitter hesabı var mı? /02 Ağustos 2018 10:32

Hulusi Akar'ın Twitter hesabı var mı?

Twitter'da Hulusi Akar'ın adına ağır ifadeler yazan hesaplarla ilgili açıklama geldi

SHABER3.COM

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararlarının ardından Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın adına açılan bir hesaptan sert ifadeler içeren paylaşımlar yapıldı. Birçok yerde haber olan paylaşımlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya yöneticisinden açıklama geldi: "Hulusi Akar'ın Twitter hesabı bulunmamaktadır."

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararlarının ardından Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın adına daha önce açılan bir hesaptan tepki mesajları atıldı. 

Pek çok yayın organı söz konusu mesajları, Akar'ın açıklaması olarak haberleştirdi. 

Mesajların gittikçe artması ve tartışma yaratan ifadeler kullanması üzerine Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarını yöneten İsmail Cesur, açıklama yaptı. 

Cesur, "Sevgili twitter kullanıcıları, Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın herhangi bir twitter hesabı bulunmamaktadır. Ortaya çıkan bütün twitter hesapları sahtedir. Lütfen itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

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