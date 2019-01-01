ABD yaptırımı İran'da otomotivi adeta bitirdi

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkedeki otomobil üretimi Aralık 2017'de (İran takvimine göre Azer ayı) 136 bin 828 iken 2018'in aynı döneminde 38 bin 275'e düştü.







İran ekonomisinin en önemli dayanaklarından biri olan otomotiv sektöründeki büyük düşüş ise yüzde 92 kayıpla otobüs üretiminde oldu. Aralık 2017'de 136 otobüsün üretildiği ülkede geçen ay sadece 12 otobüs üretildi.





Ülkede geçtiğimiz nisandan bu yana geçen 9 aylık süreçte ise otomotiv sektöründeki üretim önceki yıla oranla yüzde 31 azaldı.





Aralık 2017'de bin 454 adet üretilen kamyon sayısı ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 52 azalarak 700'e düştü.





ABD'nin 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra uygulamaya koyduğu tek taraflı yaptırımlar İran'ın en önemli istihdam alanlarından otomotiv sektörünü de hedef almıştı. ABD yaptırımlarının ilk bölümü İran'ın dolar alımı, altın ticareti, değerli metaller ticareti ve otomotiv sektörünü kapsıyordu.



