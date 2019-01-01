Samanyolu Haber /Dünya / ABD yaptırımı İran'da otomotivi adeta bitirdi /01 Ocak 2019 19:00

ABD yaptırımı İran'da otomotivi adeta bitirdi

ABD'nin İran'a uyguladığı ambargo sonucu ülkedeki otomobil üretimi Aralık'ta önceki yılın aynı ayna göre yüzde 72 oranında azaldı.

SHABER3.COM

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkedeki otomobil üretimi Aralık 2017'de (İran takvimine göre Azer ayı) 136 bin 828 iken 2018'in aynı döneminde 38 bin 275'e düştü.

İran ekonomisinin en önemli dayanaklarından biri olan otomotiv sektöründeki büyük düşüş ise yüzde 92 kayıpla otobüs üretiminde oldu. Aralık 2017'de 136 otobüsün üretildiği ülkede geçen ay sadece 12 otobüs üretildi.

Ülkede geçtiğimiz nisandan bu yana geçen 9 aylık süreçte ise otomotiv sektöründeki üretim önceki yıla oranla yüzde 31 azaldı.

Aralık 2017'de bin 454 adet üretilen kamyon sayısı ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 52 azalarak 700'e düştü.

ABD'nin 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra uygulamaya koyduğu tek taraflı yaptırımlar İran'ın en önemli istihdam alanlarından otomotiv sektörünü de hedef almıştı. ABD yaptırımlarının ilk bölümü İran'ın dolar alımı, altın ticareti, değerli metaller ticareti ve otomotiv sektörünü kapsıyordu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD yaptırımı İran'da otomotivi adeta bitirdi Sonraki Haber >>

Helikopterin düşme anı kameralara yansıdı

Helikopterin düşme anı kameralara yansıdı

Hırsızın aptalı böyle oluyor her halde

Hırsızın aptalı böyle oluyor her halde

Rusya'da gaz faciası

Rusya'da gaz faciası

ACIYORUM!..

ACIYORUM!..

Baskılardan dolayı oyunu iptal oldu

Baskılardan dolayı oyunu iptal oldu

İlginç kaza kameralara takıldı

İlginç kaza kameralara takıldı

Bunların korkusu dağları aşmış

Bunların korkusu dağları aşmış

Otobüse alınmayan yolcu, şoföre biber gazı sıktı

Otobüse alınmayan yolcu, şoföre biber gazı sıktı

New York'taki trafo patlaması heyecan uyandırdı

New York'taki trafo patlaması heyecan uyandırdı

'AKP oy kaybeder mi?' sorusunu duyan kameradan kaçtı

'AKP oy kaybeder mi?' sorusunu duyan kameradan kaçtı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:25:40