Avrupa, 500 Euro'luk banknota bu ay veda ediyor

Euro yeni yaşına 500 euroluk banknotsuz olarak giriyor. Almanya ve Avusturya dışında, diğer ülkelerdeki Merkez Bankaları yasa dışı finansal faaliyetlerle mücadele adına 27 Ocak'tan itibaren 'Bin Ladin' olarak adlandırılan 500'lük banknotları kullanmayı durduracak. Almanya ve Avusturya ise bu karara nisan ayından itibaren uyacak.







Şu an tedavüldeki euronun yüzde 2,4'üne tekabül eden banknotlar en son 2014 yılında basılmıştı.





Dünyada en çok kullanılan ikinci para birimi





Euro banknotlarının ve bozuk paralarının 2002'de tedavüle sokulması tarihteki en büyük para birimi değişimi oldu. Sirkülasyona sokulması için ilk üretimde 14 milyar euroluk banknot ve 52 milyar euroluk madeni para basıldı.





Belçikalı Fransızca ve tarih öğretmeni Germain Pirlot'nun isim babası olduğu euro bugün dünyada en çok kullanılan ikinci para birimi oldu.



