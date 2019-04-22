ABD uyardı: Yeni saldırılar olabilir





ABD Dışişleri Bakanlığı Sri Lanka ile ilgili seyahat uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada Sri Lanka'da terör tehlikesinin devam ettiği ve yeni saldırı olasılığı bulunduğu ifade edildi.





Açıklamada, Sri Lanka'ya gitmeyi planlayan vatandaşların bu planı bir daha gözden geçirmeleri gerektiği vurgulandı. Teröristlerin turistik mekanları, alış - veriş merkezlerini, seyahat noktalarını, havaalanlarını, otobüs duraklarını, ibadet merkezlerini ve otelleri hedef alabilecekleri uyarısında bulunuldu.





290 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ





Sri Lanka'da Pazar günü düzenlenen bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 290'a yükseldi. Polis, bazı kiliseleri ve otelleri hedef alan, 500'e yakın kişinin de yaralandığı saldırılarla bağlantılı oldukları şüphesiyle 24 kişiyi gözaltına alındı. Şu ana kadar saldırıları üstlenen olmadı.