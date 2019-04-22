Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’dan ‘çalıştırmayın’ talimatı /22 Nisan 2019 08:59

Erdoğan’dan ‘çalıştırmayın’ talimatı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda önceki gün düzenlenen toplantıda il yönetimini, İstanbul adayı Binali Yıldırım ise partinin seçim stratejisini eleştirdi.

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AKP’nin Sütlüce’deki İstanbul İl Başkanlığı önceki gün basına kapalı kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Toplantıdan sızan bilgilere göre AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ı sert bir dille eleştiren Erdoğan, “İl genelinden mahalleye kadar döküldünüz. Bu başarısızlığın bir muhasebesi olacak” dediği öğrenildi.

Yerel yönetimlere yasa
İBB’nin eski meclis üyesi Hüseyin Sağ’ın verdiği bilgilere göre Erdoğan’ın toplantıya katılan AKP’li belediye meclis üyelerine talimatlar vererek “Meclis’te komisyonlar sizin elinizde. Meclisin 1. ve 2. başkan vekilleri de sizde. Ekrem İmamoğlu’nun tüm vaatlerini takip edeceksiniz. Su fiyatında yüzde 40 indirim yapacakmış. Nasıl yapacakmış bir görelim” dediği belirtiliyor. Belediyedeki işleyiş nedeniyle CHP’nin İBB encümenindeki çoğunluğu elde edeceğini belirten Erdoğan’ın “Biliyorsunuz yerel yönetimlerle ilgili bir çalışmamız var. Yapacağımız bir değişiklikle encümende siyasilerin sayısını artırmak suretiyle değişikliğe gideceğiz. Bürokratların sayısı azalacak” diye konuştuğu söyleniyor. Encümenin arsa alım satım, kiralama, yıkım ve para cezasına kadar birçok önemli görevi bulunuyor. Ayrıca Erdoğan’ın İBB komisyonlarındaki AKP’li meclis üyelerini ve İBB AKP grup yönetimini belirleyeceği konuşuluyor.

Sayısal dengeler
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplanacak. 312 üyeden oluşacak İBB Meclisi’nde 4 MHP’li ,176 AKP’li olmak üzere Cumhur İttifakı’nın üye sayısı 180 oldu. Millet İttifakı da 127 CHP’li, 4 İyi Partili ve 1 de İBB Başkanı olmak üzere 132 üyeden oluşuyor. İstanbul’da 24 ilçe AKP’li, 14 ilçe CHP’li, 1 ilçe de MHP’li başkan tarafından yönetilecek.
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