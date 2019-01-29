Samanyolu Haber /Dünya / ABD Ulusal İstihbarat direktörü: Türkiye'deki otoriterlik ilişkilerimizi giderek zorlaştırıyor /29 Ocak 2019 19:14

ABD Ulusal İstihbarat direktörü: Türkiye'deki otoriterlik ilişkilerimizi giderek zorlaştırıyor

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü: Türk yönetiminin giderek artan otoriterliği ikili ilişkileri zorlaştırıyor

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ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, ABD Senatosu İstihbarat Seçilmiş Komitesi'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Coats, 'Türk yönetiminin giderek artan otoriterliği nedeniyle Türkiye-ABD ilişkilerinde zorluklar yaşandığını' söyledi.

Coats, Türkiye ile ilgili olarak "Washington'un, Türkiye'deki siyasi ve ulusal kimlik dönüşümü sebebiyle önümüzdeki 5 yıl boyunca Ankara ile ilişkilerini yönetmekte gittikçe zorlanacağını düşünüyoruz. Türk yönetiminin giderek artan otoriterliği ikili ilişkileri zorlaştırıyor. Erdoğan yönetimindeki ABD-Türkiye ilişkileri önemli ancak bunun Ankara için pek bir önemi yok" ifadelerini kullandı.

Suriye'ye dair de açıklamalarda bulunan Coats, "Türkiye PKK’yı ve bağlantılı örgütleri egemenliklerine yönelik birincil tehdit olarak görmeye devam edecek. Suriye'deki muhalifleri büyük ölçüde mağlup eden Esad, İsrail ve Türkiye ile olası bir çatışmadan kaçınacak fakat bölgeyi yeniden ele geçirmeye odaklanacaktır" dedi.

Coats'un açıklamasının dikkat çeken bölümleri şöyle:

"Rusya’nın 2020 seçimlerini etkilemek amacıyla sosyal medyadaki çabalarını arttırması bekleniyor."

"Çin ABD yönetimine ve şirketlerine karşı siber casusluk faaliyetlerinde aktif. Pekin’in teknolojiyi kullanarak ABD ve müttefiklerimizi izleme olasılığından endişeliyiz."

"Kuzey Kore’nin nükleer silahlarından vazgeçmesi olası görünmüyor."

Küba, Rusya ve Çin’in Venezuela petrolüne erişim sağlamak amacıyla Maduro rejimini güçlendirme çabasında olmasını bekliyoruz."
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