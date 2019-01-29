Lahey yargıcı, tutuklanıp işten atılan Safa Akay kararını protesto için istifa etti

Lahey Hakimi Alman uyruklu Flügge, istifa kararına neden olan etkenler arasında Beyaz Saray’ın yargıçlara yönelik tehditleri ile Ankara’nın Birleşmiş Milletler himayesindeki mahkemelere dışarıdan müdahalesini saydı.







Euronews'te Enis Günaydın imzasıyla yayınlanan haberde eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de yargıçlık yapan Flügge, sonrasında Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması'nda (International Residual Mechanism for Criminal Tribunals) görev almıştı.







İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre; Alman hakim, çalışma arkadaşı Ceza Hakimi Aydın Sefa Akay’ın görevine Türkiye’nin müdahalesi sonucunda son verildiğini ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin de buna göz yumduğunu belirtti.





Lahey yargıcı olarak görev yaparken Bylock kullandığı gerekçesiyle tutuklanan Sefa Akay, uzun tutukluluğunun ardından 7.5 yıl hapis cezası verilerek tahliye edilmişti. Akay, dünyada 600 bin kez indirilen mesajlaşma uygulaması olarak bilinen ancak Türkiye tarafından 'terör örgütü üyeliğine delil' kabul edilen Bylock'u Burkina Faso Dışişleri Bakanı'nın tavsiyesiyle kullanmaya başladığını belirtmişti.