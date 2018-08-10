Samanyolu Haber /Gündem / 'ABD Türkiye'ye Brunson için çarşambaya kadar süre verdi' iddiası /10 Ağustos 2018 01:32

'ABD Türkiye'ye Brunson için çarşambaya kadar süre verdi' iddiası

Brunson krizinde devam eden diplomasi trafiğinde ABD ile Türk heyetin görüşmesi sonra erdi ve heyet Türkiye’ye döndü. Türkiye tarafında görüşmelere dair bir açıklama yapılmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert görüşmelere dair, 'Türkiye ile müzakere süreci devam ediyor.' dedi.

SHABER3.COM


 



ABD'nin, Pastör Andrew Brunson'ın serbest bırakılması için ise Türkiye'ye ültimatom verdiği iddia edildi. Financial Times'ta yer alan iddiaya göre, Washington'da yapılan görüşmelerde Türkiye'ye 'çarşamba gününe kadar süre tanındı'.

İngiliz finans gazetesi Financial Times'ta yer alan iddianın kaynağı Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nden Türkiye uzmanı Soner Çağaptay.

Çağaptay gazetenin TL’deki değer kaybına ilişkin haberi  için verdiği demeçte, ‘ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan’ın Türk yetkililere, Ankara’n
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'ABD Türkiye'ye Brunson için çarşambaya kadar süre... Sonraki Haber >>

Erdoğan ABD ile krizi kasten tırmandırıyor

Erdoğan ABD ile krizi kasten tırmandırıyor

Kötülük yapanlara nasıl davranmalı?

Kötülük yapanlara nasıl davranmalı?

İhraç edilen Türk NATO subayı: Erdoğan’dan da istihbaratından da korkmuyorum

İhraç edilen Türk NATO subayı: Erdoğan’dan da istihbaratından da korkmuyorum

Öğretmen Gökhan Açıkkollu nasıl öldürüldü?

Öğretmen Gökhan Açıkkollu nasıl öldürüldü?

A Haber'in haberi Sosyal Medya'yı salladı

A Haber'in haberi Sosyal Medya'yı salladı

Deprem Namazda yakaladı

Deprem Namazda yakaladı

Cami beşik gibi sallandı, cemaat kaçtı imam namaza devam etti

Cami beşik gibi sallandı, cemaat kaçtı imam namaza devam etti

Adnan Hoca" Niçin Hapiste? Tarikatları Ne Bekliyor?

Adnan Hoca

Şefkat Kahramanları kadınlar

Şefkat Kahramanları kadınlar

Arslanlar şarhoş adama yemedi

Arslanlar şarhoş adama yemedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:23:27