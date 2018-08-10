'ABD Türkiye'ye Brunson için çarşambaya kadar süre verdi' iddiası

















ABD'nin, Pastör Andrew Brunson'ın serbest bırakılması için ise Türkiye'ye ültimatom verdiği iddia edildi. Financial Times'ta yer alan iddiaya göre, Washington'da yapılan görüşmelerde Türkiye'ye 'çarşamba gününe kadar süre tanındı'.





İngiliz finans gazetesi Financial Times'ta yer alan iddianın kaynağı Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nden Türkiye uzmanı Soner Çağaptay.





Çağaptay gazetenin TL’deki değer kaybına ilişkin haberi için verdiği demeçte, ‘ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan’ın Türk yetkililere, Ankara’n