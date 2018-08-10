FLAŞ... Dolar 6 lirayı, Euro 7 lirayı geçti

Döviz piyasasında yukarı yönlü hareket hız kesmiyor.



Dün gece 5.50 seviyesinde seyreden kur, bu sabah 09.15 itibariyle 6.23 TL'yi gördü.

Euro ise 7.11 TL oldu.

Daha sonra bir miktar gevşeyen döviz hareketi devam ediyor.

Türkiye tahvil piyasasında ise 10 yıllıklarda yüzde 19 ile yatay seyir devam ediyor. 2 yıl vadelilerin faiziyse yüzde 22.80 seviyesinde hafif artıda seyrediyor.





Yatırımcıların dikkati Brunson da dahil ikili ilişkileri ilgilendiren konuları görüşmek üzere ABD'ye giden heyet ile ilgili haberlerde olacak. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün Yeni Ekonomik Model'in çerçevesine ilişkin açıklama yapacak.





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