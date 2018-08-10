Samanyolu Haber /Ekonomi / FLAŞ... Dolar 6 lirayı, Euro 7 lirayı geçti /10 Ağustos 2018 08:57

FLAŞ... Dolar 6 lirayı, Euro 7 lirayı geçti

ABD ile başlayan krizin, dolar/TL kuruna etkisi sürüyor. Dolar kuru, 6 TL'yi, Euro da 7'yi geçti

SHABER3.COM

Döviz piyasasında yukarı yönlü hareket hız kesmiyor. 

Dün gece 5.50 seviyesinde seyreden kur, bu sabah 09.15 itibariyle 6.23 TL'yi gördü.

Euro ise 7.11 TL oldu.

Daha sonra bir miktar gevşeyen döviz hareketi devam ediyor.

Türkiye tahvil piyasasında ise 10 yıllıklarda yüzde 19 ile yatay seyir devam ediyor. 2 yıl vadelilerin faiziyse yüzde 22.80 seviyesinde hafif artıda seyrediyor.

Yatırımcıların dikkati Brunson da dahil ikili ilişkileri ilgilendiren konuları görüşmek üzere ABD'ye giden heyet ile ilgili haberlerde olacak. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün Yeni Ekonomik Model'in çerçevesine ilişkin açıklama yapacak.

ERDOĞAN: ONLARIN DOLARI VARSA BİZİM DE ALLAH'IMIZ VAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dolar/TL kurundaki yükselişe ilişkin, "Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var" yorumunda bulundu.

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