ABD sözcüsünden Erdoğan'a yalanlama: Cinayetin ses kayıtlarını dinlemedik

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürüldüğü ana ilişkin ses kaydı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, istihbarat biriminin kaydı dinlediğini açıklamıştı.







ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'se, Salı günkü basın toplantısında gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürüldüğü ana ait olduğu belirtilen ses kaydına ilişkin, "Dışişleri Bakanı Pompeo Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ana ilişkinbir ses kaydı dinlemedi, üst düzey bir diplomat olarak kaydı dinlemesi uygun olmazdı" dedi. Pompeo'nun hafta sonu Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştüğünü söyleyen Nauert, Amerika'nın beklentisinin olayda rolü olanların hesap vermesi yönünde olduğunu bir kez daha yineledi.





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan daha önce ses kayıtlarının ABD ve diğer müttefiklere verildiğini duyurmuştu





'YAPTIRIM ÖNGÖRMÜYORUZ, ANCAK ATTIĞIMIZ ADIMLARIN DEVAMI GELECEK'







Kendisine ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John R. Bolton'un, söz konusu ses kayıtlarının Veliaht Prens Selman'ı doğrudan etkilemediği yönündeki açıklamaları sorulması üzerine ise Nauert şunları söyledi: "Bolton'ın bu sabah tam olarak ne söylediğini henüz görmedim, ancak sorumlular cezalandırılacak. Bakanlık, birkaç hafta önce bazı vize iptallerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda, ABD'ye gelen bazı Suudi yetkililerine de yaptırımlar uyguluyoruz. Ancak Bakanlık aynı zamanda, işlerin burada bitmeyeceğini de açıkladı. Yani, herhangi bir yaptırım öngörmediğimizi biliyorsunuz, ancak bugüne kadar attığımız adımlar sona ermedi ve devam edecek."





'FRANSA ESKİ BİR MÜTTEFİKİMİZ'





ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa ziyareti sonrasında Fransa ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik sert mesajları da gündeme geldi. Dışişleri Sözcüsü Nauert, "Fransa eski bir müttefikimiz, o açıdan değişen bir şey yok" dedi, kullanılan söylemin fazla abartılmaması gerektiğini savundu, "Büyük bir mesele değil" yorumunu yaptı.





Hem Fransa Cumhurbaşkanı Macron hem de Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bir süredir gündeme getirdiği, Putin'in de desteklediği Avrupa ordusu fikri için de "Biz NATO'yu destekliyoruz" ifadesini kullandı.