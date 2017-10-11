Flaş! ABD Savunma Bakanı’ndan Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Florida’nın Tampa kentine giderken uçakta gazetecilere Türkiye ile yaşanan vize krizine ilişkin açıklama yaptı.





Mattis, NATO müttefiki olan Türkiye ile ortak düşmanlara karşı askeri alanda birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirterek,”Askeri anlamda birlikte iyi çalışmalar yürütüyoruz” dedi.





Diplomatik anlaşmazlıkların ABD ve Türkiye'nin gelecekteki operasyonlarını etkileyip etkilemeyeceği sorusunu cevaplayan Mattis, spekülasyon yapmak istemediğini ancak geçmişteki diplomatik gerginliklerin askeri ilişkileri etkilemediğini söyledi