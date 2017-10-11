Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! ABD Savunma Bakanı’ndan Türkiye açıklaması /11 Ekim 2017 23:22

Flaş! ABD Savunma Bakanı’ndan Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mattis, 'Türkiye ile yaşanan vize krizi, askeri operasyonları etkilemedi' dedi.

SHABER3.COM

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Florida’nın Tampa kentine giderken uçakta gazetecilere Türkiye ile yaşanan vize krizine ilişkin açıklama yaptı. 

Mattis, NATO müttefiki olan Türkiye ile ortak düşmanlara karşı askeri alanda birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirterek,”Askeri anlamda birlikte iyi çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Diplomatik anlaşmazlıkların ABD ve Türkiye'nin gelecekteki operasyonlarını etkileyip etkilemeyeceği sorusunu cevaplayan Mattis, spekülasyon yapmak istemediğini ancak geçmişteki diplomatik gerginliklerin askeri ilişkileri etkilemediğini söyledi
<< Önceki Haber Flaş! ABD Savunma Bakanı’ndan Türkiye açıklaması Sonraki Haber >>

Belediye Başkanları neden istifa ettiriliyor

Belediye Başkanları neden istifa ettiriliyor

İşte Türkiye'nin dış politikası...

İşte Türkiye'nin dış politikası...

Hizmet neyin bedelini ödüyor?

Hizmet neyin bedelini ödüyor?

Hizmet hareketi bundan sonra ne yapacak?

Hizmet hareketi bundan sonra ne yapacak?

New York Times tutuklu aileleri ile görüştü

New York Times tutuklu aileleri ile görüştü

Erdoğan basın toplantısında uyukladı

Erdoğan basın toplantısında uyukladı

Erdoğan'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

Erdoğan'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

Erdoğan Kırım konusunda Rusya'ya yaptırım sorusuna cevap veremedi

Erdoğan Kırım konusunda Rusya'ya yaptırım sorusuna cevap veremedi

Mesut Kaçmaz'ın anne ve babası Pakistan yetkililerine seslendi

Mesut Kaçmaz'ın anne ve babası Pakistan yetkililerine seslendi

'Millet beni seçti, ben milli iradeyim'

'Millet beni seçti, ben milli iradeyim'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:52:55