'ABD, Rabia'yı terörist olarak ilan etmeye hazırlanıyor....

Mısır'da Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından başkent Kahire'deki Rabiatul Adeviyye Meydanı’nda düzenlenen gösterilerde Müslüman Kardeşler tarafından Rabia işareti kullanılmıştı. Mısır'da ordu, Müslüman Kardeşler üyesi Muhammed Mursi'yi devirmişti. Mursi'nin devrilmesi sonrasında Rabia işareti, AKP'nin de kullandığı bir sembol haline geldi.





Odatv'nin Habertürk Washington Temsilcisi Serdar Turgut'tan aktardığına göre ABD, Müslüman Kardeşleri terörist grup olarak ilan etmeye yönelik bazı adımlar atmaya hazırlanıyor.









Habertürk Washington Temsilcisi Serdar Turgut, ABD’de yaşanan yeni görevlendirmeleri aktardığı yazısında, “ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, kendisine yeni bir özel kalem müdürü (chief of staff) ataması yaptı” diyor ve şöyle devam ediyor:





“Ancak Fred Fleitz’in bu göreve atanması, göründüğünün çok ötesinde önemli ve tehlikeli bir gelişme. Nitekim bu haber Washington’daki ulusal güvenlik yazarları cemaati içinde duyulunca büyük bir heyecan ve tartışma yarattı. Fleitz, İslamofobik görüşleriyle tanınan, Müslümanlara ve Müslüman ülkelere sertlik yanlısı politika tercihleriyle tanınan bir isim.





Steve Bannon’un bağlantılı olduğu Breitbart medya onunla çok ilgili. Sebastian Gorka da onunla çalışıyor.





Gaffney, Türkiye’nin artık ABD’nin bir müttefiki olarak kabul edilmemesini istiyor ve F-35’lerin Türkiye’ye verilmemesinden yana. John Bolton ise darbe girişimi akşamı, ‘Eğer Erdoğan devrilirse buna üzülecek değilim’ demiş bir ulusal güvenlik danışmanı."





Pompeo, Bolton da bu kuruluşta. İkisi de Erdoğan karşıtı görüşler paylaşıyorlar ve sert politikalardan yanalar.”





Turgut, yazısında bahsettiği 'yeni kadronun' Müslüman Kardeşler’i terörist grup olarak ilan etmeye yönelik bazı adımları atmaya hazırlandığını belirterek, "böyle bir çalışmanın olduğu yaklaşık bir yıldır söyleniyordu, ama şimdi bu yeni kadroyla birlikte bunun yakında gerçekleşeceği de vurgulanıyor” diyor.



