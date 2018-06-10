Samanyolu Haber /Gündem / Cumhur ittifakında af çatlağı.... Erdoğan: Bizim gündemimizde af diye bir şey yok! /10 Haziran 2018 00:49

Cumhur ittifakında af çatlağı.... Erdoğan: Bizim gündemimizde af diye bir şey yok!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bakınız şunu bilin; bizim gündemimizde af diye bir şey yok . Yani bu konularda kimse bize farklı yaklaşım göstermesin. Kimse bize farklı bir yaklaşım göstermesin. diyerek Bahçeliye mesaj gönderdi...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformu tarafından Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde düzenlenen iftar programı sonrasında Zeytinburnu Merkezefendi’de vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teravih namazı sonrasında otobüs üzerine çıkarak kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

“BİZİM GÜNDEMİMİZDE AF DİYE BİR ŞEY YOK”

Vatandaşların ‘af’ konusunu sorması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakınız şunu bilin; bizim gündemimizde af diye bir şey yok. Yani bu konularda kimse bize farklı yaklaşım göstermesin. Kimse bize farklı bir yaklaşım göstermesin. Yani insan eğer yargı haklarında bir hüküm vermiş de içeriye girmişse, onları affetme yetkisi bizim değil, bu bir. İki; şu anda parlamentonun böyle bir işlevi yok, bu da ortada. Biz kalkıp da bu işi oya tahvil etmek için bir af çıkarmayız. Bunun istismarına fırsat vermeyiz. Böyle bir şeyin hakikaten olması gereken yer varsa bunlar seçim sonrası konuşulur. Seçime kalmış 14 gün, bunu istismar ettirmeyiz.
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