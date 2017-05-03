Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı /03 Mayıs 2017 21:23

ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası faizi değiştirmedi.

ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Fed, 2-3 Mayıs'ta düzenlediği toplantının sonucunda faizlerde bir değişiklik yapmadığını açıkladı. Fed'in faiz kararı öncesinde 3.53 seviyesinde işlem gören dolar, karar sonrasında sakin bir seyir izliyor.

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