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ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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03 Mayıs 2017 21:23
ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası faizi değiştirmedi.
Fed, 2-3 Mayıs'ta düzenlediği toplantının sonucunda faizlerde bir değişiklik yapmadığını açıkladı. Fed'in faiz kararı öncesinde 3.53 seviyesinde işlem gören dolar, karar sonrasında sakin bir seyir izliyor.
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