Samanyolu Haber /Dünya / ABD Kongresi'nde bir ilk yaşandı /22 Mayıs 2019 23:05

ABD Kongresi'nde bir ilk yaşandı

Demokrat Parti'nin 3 Müslüman üyesi, ABD Kongresi'nde iftar organizasyonu gerçekleştirerek bir ilke imza attı.

SHABER3.COM

Tarihi organizasyon, Demokrat Parti'nin lider kadrosunun da katılması açısından önem taşıyor.

ABD'de 2018 Kasım ayında yapılan ara seçimlerde Filistin kökenli Rashida Tlaib ile Somali kökenli Ilhan Omar, Kongre'ye seçilmişti.

Kongre'deki iftar, Omar ve Tlaib'in yanı sıra yine Demokrat Partili olan Temsilciler Meclisi üyesi André Carson tarafından düzenlendi.

100'e yakın Müslüman Amerikalının da katıldığı organizasyonda, üç politikacı da, Amerikan siyaseti içinde yaşadıkları zorluklara ilişkin deneyimlerini anlattı.

Ilhan Omar yaptığı konuşmada, Kongre'ye seçildiğinde en büyük endişesinin "başörtüsü" olduğunu, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin kendisine bu konuda güvence verdiğini anlattı.

Pelosi'nin desteklediği değişiklikle, 181 yıl sonra ilk kez Kongre'de başörtüsüne izin çıkarıldı.

Beyaz Saray da ayrı bir iftar düzenledi

ABD Kongresi'ne seçilen ikinci Müslüman olan André Carson ise konuşmasında, "Ne söylediğin ya da yaptığın önemli değil, eğer Müslüman'san abartılacaktır." dedi.

Washington'daki iftar saati olan 20:17'de okunan ezan sonrası kalabalığa, hazırlanan yemekler servis edildi.

Tlaib ve Omar, ABD'nin İsrail politikasını eleştirdikleri için, Cumhuriyetçiler'in ve Başkan Donald Trump'ın sert ifadelerinin hedefi oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump da gelenek olarak yapılan Beyaz Saray iftarını gerçekleştirdi ancak Amerikalı Müslümanlar'ın çağrılmadığı bu organizasyon, diplomatlarla sınırlı tutuldu.

Beyaz Saray iftara katılanların kimliklerini de açıklamadı.
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