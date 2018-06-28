ABD Kongresi kritik göçmen yasasını veto etti

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmenlik yasası ile ilgili yetkisini kullanmak yerine Kongre’nin çıkaracağı düzenlemeyi destekleyeceğini iletmişti.







Başkan Trump, Twitter üzerinden, saatler öncesinden göçmenlik yasa tasarısını destekleyen paylaşımlarda bulunmuştu.





KONGRE BİRLİK OLDU, TRUMP’IN TASARISINI KABUL ETMEDİ





Tasarı Kongre’de 121’e karşı 301 oy ile kabul edildi. Tasarı, ABD-Meksika sınırına örülmesi planlanan duvara 25 milyar dolarlık kaynak sağlayacaktı. Bunun yanında, ülkeye gelen göçmen sayısını yüzde 40 düşürme ve sığınmacı ailelerin çocuklarından ayrı tutulmasına izin verecekti.





Cumhuriyetçi Partililer, yıl sonunda yapılacak seçimlerde oy kaybetme endişesinden dolayı, tasarıyı kabul etmedikleri belirtildi.





ABD Başkanı Trump, ‘sınırda sıfır tolerans’ uygulaması ile, ABD’ye sığınan göçmen aileleri çocuklarından ayırmıştı. Yaklaşık 2 bin 300 çocuğun ailesinden ayrı tutulduğu belirtilmişti.





İPA HABER