Savcılardan Hakan Atilla hamlesi

Adalet Bakanlığı Elektronik Sistemi (PACER)’e girilen belgede, savcılar, Hakim Richard Berman’ın Atilla ile ilgili verdiği mahkumiyet kararına itiraz ettiği görülüyor.







Savcılar, Hakan Atilla için en az 15 yıl hapis cezası talebinde bulunmuştu. Hakim Richard Berman ise, Hakan Atilla’ya işlediği suçlardan 32 ay hapis cezası kararını vermişti.





Önce Reza Zarrab olarak bilinen davada, sadece Mehmet Hakan Atilla tutuklu yargılanmıştı.





Atilla’ya “ABD Hazine Bakanlığı’nı dolandırmak için kumpas kurma”, “Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma”, “bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma”, “bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma”, “kara para aklama” ve “kara para aklamak için kumpas kurma” suçlamaları yöneltilmişti.









İPA HABER