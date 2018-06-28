Samanyolu Haber /Dünya / Savcılardan Hakan Atilla hamlesi /28 Haziran 2018 01:08

Savcılardan Hakan Atilla hamlesi

ABD’li savcılar, 32 ay hapis cezasına çarptırılan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın kararına itiraz etti.

SHABER3.COM

Adalet Bakanlığı Elektronik Sistemi (PACER)’e girilen belgede, savcılar, Hakim Richard Berman’ın Atilla ile ilgili verdiği mahkumiyet kararına itiraz ettiği görülüyor.

Savcılar, Hakan Atilla için en az 15 yıl hapis cezası talebinde bulunmuştu. Hakim Richard Berman ise, Hakan Atilla’ya işlediği suçlardan 32 ay hapis cezası kararını vermişti.

Önce Reza Zarrab olarak bilinen davada, sadece Mehmet Hakan Atilla tutuklu yargılanmıştı.

Atilla’ya “ABD Hazine Bakanlığı’nı dolandırmak için kumpas kurma”, “Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma”, “bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma”, “bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma”, “kara para aklama” ve “kara para aklamak için kumpas kurma” suçlamaları yöneltilmişti.


İPA HABER
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Savcılardan Hakan Atilla hamlesi Sonraki Haber >>

Mehmet Altan'dan ilk sözler

Mehmet Altan'dan ilk sözler

KHK ihracını protesto eden kadına yumruklu gözaltı

KHK ihracını protesto eden kadına yumruklu gözaltı

Akşener Genel Başkanlığa devam edecek...

Akşener Genel Başkanlığa devam edecek...

Erzurum'da pusulalara AKP ve Erdoğan mührü basan başkan kaydedildi

Erzurum'da pusulalara AKP ve Erdoğan mührü basan başkan kaydedildi

AKP ve Erdoğan'a ikişer kez oy verip kaydetti

AKP ve Erdoğan'a ikişer kez oy verip kaydetti

Suruç'ta sandığa fazladan atılan oylar görüntülendi

Suruç'ta sandığa fazladan atılan oylar görüntülendi

Zimbabve devlet Başkanı'na suikast anı kaydedildi

Zimbabve devlet Başkanı'na suikast anı kaydedildi

Seçim senaryoları ve Türkiye’yi bekleyen Tehlike

Seçim senaryoları ve Türkiye’yi bekleyen Tehlike

İnce İzmir'de milyonlarca kişiye konuştu

İnce İzmir'de milyonlarca kişiye konuştu

AKP'li yazar: Dış güçler çok yağmur yağdırıp AK Parti'yi zayıflatmak istiyorlar

AKP'li yazar: Dış güçler çok yağmur yağdırıp AK Parti'yi zayıflatmak istiyorlar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
03:59:37