ABD kanallarından Trump'a şok

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre reklam, ünlü televizyon habercilerini yüzlerinde ‘yalan haber’ grafiğiyle gösteriyor.





Reklamın doğruları yansıtmadığını söyleyen kanallar ise, grafik kaldırılması halinde reklamı yayınlayacaklarını açıkladı.





CNN’den yapılan yazılı açıklamada, “Anaakım medya yalan haber değildir. Demek ki bu reklam yalan” dendi.





Trump’ın gelini ve kampanya danışmanı Lara Trump ise karara tepki gösterdi: “Kendi yanlı yayınlarına uymayan bir reklamla karşılaşınca CNN, ABC, CBS ve NBC bizi engelleme yolunu seçti. Bu özgürlüğe önem veren her vatandaşın endişe etmesi gereken, beklenmeyen bir sansürdür. Ana akım medya sadece kendi işine geldiğinde basın özgürlüğünden yana olduğunu göstermiştir.”





Medyaya yönelik ‘boykot’larına bir yenisini ekleyip geleneksel Beyaz Saray Muhabirleri Birliği yemeğine katılmayan Trump, yemeğin gerçekleştiği esnada “Medya halkın düşmanı. Dolgun bir başarısız notu hak ediyor” sözleriyle ‘ezberini bozmamıştı.’





New York Times ve CNN’den ‘hazzetmediği’ biliniyor





Trump, başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri medyayı yalan haber yapmakla suçlarken, son olarak CNN, New York Times ve Buzzfeed’in de aralarında bulunduğu bazı medya kuruluşlarının Beyaz Saray’daki basın toplantısına katılmasına izin verilmemişti.





“Medya, artık problemin büyük bir parçası haline geldi ve aynı zamanda yozlaşmış sistemin de bir parçası” diyen ABD başkanının özellikle sık sık ‘yalan haberle yapmak’la suçladığı New York Times ve CNN’den ‘hazzetmediği’ biliniyor.





Yönetimin hışmına uğrayan gazetecilerin ortak kanaati ise ‘hoşa gitmeyen haberler yazdıkları için böyle bir muameleye maruz kaldıkları’ yönünde.