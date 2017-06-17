ABD İstanbul için terör saldırısı uyarısı yaptı,

Twitter üzerinden açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu, İstanbul Başkonsolosluğu'nun İstanbul'daki bazı bölgelerdeki ABD vatandaşlarını olası terör saldırılarına karşı uyardığını duyurdu.

?ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun açıklamasında ilk kez, semt isimlerinin yanı sıra sokak ismine de yer verildi. Açıklamaya göre, ABD vatandaşlarının Şişli'deki Ağaoğlu Sokak'tan 'uzak durması' isteniyor.





Söz konusu sokağın Mecidiyeköy'deki Trump Towers iş merkezine yakınlığı, söz konusu güvenlik uyarısının Trump Towers ile ilişkili olup olmadığı konusunda soru işaretlerine neden oldu. Açıklamada olası terör saldırısı hakkında henüz detay verilemeyeceği söyleniyor.