Samanyolu Haber /Gündem / AKP devlet kasasından okul kapatmak için ayda 50 bin dolar ödemiş /17 Haziran 2017 00:36

AKP devlet kasasından okul kapatmak için ayda 50 bin dolar ödemiş

Türk hükûmetinin, ABD’deki Hizmet Hareketi okullarının faaliyetlerini engellemeyi amaçlayan bir proje kapsamında, Amsterdam merkezli bir hukuk firması olan ‘Amsterdam & Partners’la aylık 50 bin dolar karşılığında anlaştığı iddia edildi.

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Türk hükûmetinin bu şekilde Hizmet Hareketi okullarının devletten aldığı desteği kesmeye çalıştığı belirtildi.

DailyCaller’dan Chuck Ross’un haberine göre, Türk hükûmeti ABD’deki Gülen okulları ile iligili araştırma ve medya hizmetleri yürütmek üzere Washington’da da büroları bulunan Amstredam merkezli ‘Amsterdam & Partners’ adlı hukuk firmasını tuttu. ‘Amsterdam & Partners’ firması ise Türk hükumetinden aldığı aylık 50 bin dolar ile söz konusu okulların faaliyetlerini engellemek için lobici, danışman, medya şirketi ve avukat gruplarıyla anlaştı.

‘Amsterdam & Partners’ın anlaştığı gruplardan birisi olan ‘Progress Ohio’ adlı solcu aktivist grup da Ohio eyaletindeki Gülen okullarıyla ilgili “medya ve halkla ilişkiler servisi” adı altında çalışmalar yürüttü. Bunun karşılığında ise ‘Amsterdam & Partners’tan 49 bin 500 dolar aldı.

Gülen okullarının sözcüsü Mark Weaver, Gülen’in liberal eğitim politikalarını uyguladıklarını söylerken, ‘Progress Ohio’ ise okullar aracılığıyla Gülen hareketine para akıtıldığı ve öğrencilere niteliksiz eğitim verildiğini iddia etti.

Habere göre, ‘Amsterdam & Partners’, Gülen destekçilerinin sahip olduğu bu okullara karşı yürütülen faaliyetler kapsamında yüzbinlerce dolar harcadı. ‘Progress Ohio’ ise Amsterdam & Partners’la olan ilişkisini kabul ederken, Türk hükûmetiyle bağlantılarının olmadığını savundu.

Flynn’e de 530 bin dolar ödenmişti

Daha önce de, Rusya ile ilişkileri nedeniyle istifa etmek zorunda kalan Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’in Türk hükümeti lehine lobicilik faaliyetleri yürütmek içn 530 bin dolar aldığı ortaya çıktmıştı. Flynn ve şirketi Flynn Intel Group Inc, ABD Adalet Bakanlığı’na sundukları belgelerde, geçmişte ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin çıkarına olabilecek lobi faaliyeti yürüttüklerini’ kabul etmişti. Belgelerde, Türk iş adamı Ekim Alptekin’in sahibi olduğu Hollanda merkezli Inovo BV şirketi adına Flynn’nin şirketine, yürüttüğü lobi faaliyeti için 9 Eylül-14 Kasım 2016 tarihleri arasında 530 bin dolar ödeme yapıldığı görülmüştü.

ABD’de 150’den fazla eğitim kurumu bulunan Gülen hareketi, Türk hükûmeti tarafından 15 Temmuz darbe girişimini organize etmekle suçlanıyor.
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