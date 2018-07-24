Samanyolu Haber /Gündem / ABD ile İran'a yaptırımları görüştükten hemen sonra: Uymayabiliriz /24 Temmuz 2018 18:07

ABD ile İran'a yaptırımları görüştükten hemen sonra: Uymayabiliriz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran'a yönelik yaptırımlara ilişkin, "ABD, İngiltere, başka ülke olsun, onların yaptırım kararlarına biz uymak zorunda değiliz" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, İran'a yönelik yaptırımlara ilişkin, "ABD, İngiltere, başka ülke olsun, onların yaptırım kararlarına biz uymak zorunda değiliz" ifadelerini kullandı.

ABD HEYETİ TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde ABD heyeti İran'a yönelik ambargoyla ilgili Türkiye'ye gelerek bir dizi görüşme yapmış, görüşmeler yaptırımların devam etmesinde mutabakatla sona ermişti. ABD Terörizmin Finansmanıyla Mücadeleden Sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea “Ambargo konusunda Türkiye'ye muafiyetler ya da istisnalar verecek konumda değiliz. İran Türkiye’nin dostu ya da müttefiki değil. Bu hataya düşmeyin.' diye konuşmuştu
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