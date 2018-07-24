Bakan işin yabancısı: Yıllardır alınan(!) tasarruf tedbirleri hamlesini başlattı

Albayrak, iş insanları ile buluştu. Toplantıya TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve TİM Başkanı İsmail Gülle de katıldı.







Albayrak, toplantıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Politikalarımız kapsamında; orta vadeli programın hazırlanması için ekonomi alanındaki tüm paydaşlarımızla istişare toplantılarımızı devam ettiriyoruz" dedi.





"Bugün iş insanlarımız ve iş dünyamızdaki sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerinin değerlendirmelerini dinledik" ifadelerini kullanan Albayrak, bu gibi toplantıları düzenli hale getirerek her kesimden alacakları katkılar ile yol haritasını ortaya çıkaracaklarını söyledi.







Albayrak toplantı sonrası yaptığı yazılı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:





— Mali alanda atılacak adımlarla enflasyon ile mücadele sürecine azami katkı verilecektir.

— Açıklanacak yeni plan (OVP) ile enflasyonda düşüşe odaklı bir çerçeve ortaya koyulacaktır.



— 2018 Mali yılı için kamu harcamaları ile ilgili tasarruf tedbirleri alınmaya başlanmıştır.



— Tek hazine hesap uygulamasının yaygınlaştırılması ile alakalı yasal düzenlemeler hayata geçirilecektir.







TASARRUF TEDBİRLERİ YENİ Mİ ALINIYOR?





Geçtiğimiz yıllarda da sürekli tasarruf tedbirlerinin hayata geçirildiği, devlette israfın önleneceği açıklamalarının bir yenisi kabul edilen Bakan Albayrak'ın "Kamu harcamaları ile ilgili tasarruf tedbirleri alınmaya başlanmıştır" şeklinde çıkış yapması ilginç bulundu