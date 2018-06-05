ABD ile anlaşma tamamlandı... Menbiç planı belli oldu

Çavuşoğlu'nun yol haritasının detaylarını açıklamasından kısa bir süre sonra ise Suriye'deki Kürt silahlı gücü YPG'den "Menbiç'te bulunan askeri danışmanlarımızı geri çekeceğiz" açıklaması geldi.







YPG, Kasım 2016'da Menbiç'in ele geçirilmesinin ardından savaşçıların bölgeden ayrıldığını, sadece askeri danışmanların Menbiç Askeri Konseyi'ne danışmanlık yapmak üzere bölgede kaldığını söylüyor.





Antalya'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, üzerinde uzlaşı sağlanan üç aşamalı yol haritasını şöyle özetledi:





1. Aşama ön hazırlık:





Temmuz ayında ABD'li yetkililerle Türkiye'de ikinci bir toplantı düzenlenecek. Çavuşoğlu, ön hazırlık sürecinde 6 konuya netlik getirileceğini söyledi:





*Türk askeri oraya ne zaman girecek?

*Kimlerden oluşacak?

*YPG çekilirken kim nezaret edecek?

*YPG çekildikten sonra boşluk olmaması için nasıl görev yapacaklar?

*Görev paylaşımı nasıl olacak?

*Kim yönetecek, yönetimde kimler olacak?





Çavuşoğlu, yol haritasının bu ilk aşamasında, her iki taraftan uzmanların hazırlık çalışması yapacağını da kaydetti.





2. Aşama uygulama süreci:





Ön hazırlıkların tamamlanmasının ardından ikinci aşamada alınacak kararların uygulanması sürecine geçileceğini ifade eden Çavuşoğlu, "YPG Münbiç'ten çekilirken silahlar alınacak. Hiçbir üçüncü ülkenin dahli olmayacak. Bu Fransa'yı ve İngiltere'yi de kapsar. Bu ABD ile Türkiye'nin yol haritasıdır" dedi.





Bu uzlaşının ABD ile Türkiye arasında olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, "Bu iki dışişleri bakanının onayladığı bir belgedir. Bu iki ülke ilişkilerini etkileyecek bir durumdur. Bu uluslararası bir anlaşma değil, onay verdiğimiz bir yol haritası" diye konuştu.





3. Aşama yönetimin belirlenmesi:







Menbiç yol haritasının üçüncü ve son aşamasındaysa Menbiç'te oluşacak olan yönetimin belirlenmesi planlanıyor.





Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, " Birlikte buraların kimin yöneteceğine ve güvenlik birimlerinde kimlerin yer alacağına karar vereceğiz. Ve bu şekilde Münbiç'i istikrara kavuşturmuş olacağız" dedi.





Çavuşoğlu ayrıca Menbiç'te uygulanan bu yol haritasının daha sonra YPG kontrolündeki diğer bölgelere de uygulanacağını ifade etti:





"Fırat'ın doğusuna gidecekler. Bize yönelik tehdit esas itibariyle Fırat'ın doğusundan geliyor. Dolayısıyla Münbiç'ten sonra yol haritası burada da uygulanacak. Mutabakatımızın içerisinde bu var. İşte o zaman YPG nereye gidecek? Esas soru burada. Bunların hepsini istihbaratımızla beraber, tüm birimlerimiz muhattaplarıyla görüşecek."





BBC Türkçe