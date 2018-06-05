Af örgütü: Rakka'daki ABD bombardımanında yüzlerce sivil öldü

Rakka operasyonlarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının açıklanan sayıların çok üzerinde olduğunu ifade eden Af Örgütü, koalisyon güçlerini sivillerin güvenliğini dikkate almamakla suçluyor.







Haziran 2017'de başlayan Rakka harekâtında omurgasını Kürt silahlı gücü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri kara operasyonlarıyla, ABD öncülüğündeki koalisyon ise hava operasyonlarıyla katılmıştı.





Rakka, Ekim 2017'de IŞİD'in elinden alınmıştı.





Rakka'da hava saldırısı düzenlenen 42 noktayı ziyaret eden Uluslararası Af Örgütü yetkilileri, birçok noktada sivillerin de hava bombardımanı sonucu öldüğü sonucuna ulaştı.





Raporda harekât sırasında Rakka'da bulunan Badran ailesinin çatışmalardan kaçmak için dört kez ev değiştirdiği ifade ediliyor ve "Ancak 20 Ağustos'ta düzenlenen hava operasyonunda ailenin üç farklı kuşaktan 39 üyesi öldü" deniyor.





Aynı hava operasyonunda Badran ailesinin 10 komşusunun da öldüğü ifade ediliyor.



