Samanyolu Haber /Dünya / Af örgütü: Rakka'daki ABD bombardımanında yüzlerce sivil öldü /05 Haziran 2018 15:18

Af örgütü: Rakka'daki ABD bombardımanında yüzlerce sivil öldü

Uluslararası Af Örgütü, geçen yıl ABD öncülüğündeki koalisyonun Rakka'daki hava operasyonlarında uluslararası hukukun ihlâl edildiğini açıkladı

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Rakka operasyonlarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının açıklanan sayıların çok üzerinde olduğunu ifade eden Af Örgütü, koalisyon güçlerini sivillerin güvenliğini dikkate almamakla suçluyor.

Haziran 2017'de başlayan Rakka harekâtında omurgasını Kürt silahlı gücü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri kara operasyonlarıyla, ABD öncülüğündeki koalisyon ise hava operasyonlarıyla katılmıştı.

Rakka, Ekim 2017'de IŞİD'in elinden alınmıştı.

Rakka'da hava saldırısı düzenlenen 42 noktayı ziyaret eden Uluslararası Af Örgütü yetkilileri, birçok noktada sivillerin de hava bombardımanı sonucu öldüğü sonucuna ulaştı.

Raporda harekât sırasında Rakka'da bulunan Badran ailesinin çatışmalardan kaçmak için dört kez ev değiştirdiği ifade ediliyor ve "Ancak 20 Ağustos'ta düzenlenen hava operasyonunda ailenin üç farklı kuşaktan 39 üyesi öldü" deniyor.

Aynı hava operasyonunda Badran ailesinin 10 komşusunun da öldüğü ifade ediliyor.

Koalisyon güçleri Rakka harekâtı esnasında ve sonrasında gelen sivil ölümleri haberleri üzerine gerekli tüm tedbirlerin alındığı açıklamalarını yapmış, IŞİD'i sivilleri 'canlı kalkan' olarak kullanmakla suçlamıştı.

Uluslararası Af Örgütü, Rakka harekâtında Suriye Demokratik Güçleri'nin yanında savaşan Amerikan özel harekât birliklerine de suçlamalar yöneltti.

Bir ABD özel harekât taburunun Vietnam Savaşı'ndan bu yana görülmüş en büyük topçu baraj ateşini Rakka'da gerçekleştirdiği ifade edildi.

ABD hükümeti ise Rakka operasyonunun akıllı bombaların kullanıldığı bir harekât olarak niteliyor ve sivil can kayıplarının asgari düzeyde tutulduğunu savunuyor.

Rakka harekâtı, IŞİD militanlarının silahlarıyla birlikte kent merkezini terk etmeleri üzerinde varılan bir anlaşma sonucu tamamlanmış ve kentin kontrolü Suriye Demokratik Güçleri'nin eline geçmişti.

BBC Türkçe
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