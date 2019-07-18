ABD, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait İHA'yı düşürdü

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda USS Boxer amfibik saldırı gemisinin kendisine yaklaşık 900 metre yaklaşan İran'a ait bir İHA'yı imha ettiğini söyledi.

Trump, katıldığı bir törende, bugün Hürmüz Boğazı'nda USS Boxer gemisinin dahil olduğu bir olayın yaşandığını dile getirdi.





ABD Başkanı, "Boxer, kendisine 1000 deniz mili gibi çok yakın bir mesefade yaklaşan, dur ihtarlarına uymayan, gemi ve mürettebatının güvenliğini tehdit eden bir İran drone'una karşı kendisini müdafa etti. Drone direkt imha edildi" dedi.





Trump, yaşanan olayın "İran'ın uluslararası sularda faaliyet gösteren gemilere karşı kışkırtıcı ve düşmanca hareketlerinin sonuncusu" olduğunu ifade etti.





Öte yandan Trump, diğer ülkelere "boğazdan geçen gemilerini koruma ve ileride ABD ile birlikte çalışma" çağrısı yaparak şunları söyledi:





"Amerika Birleşik Devletleri, personelini, tesislerini ve çıkarlarını koruma hakkını saklı tutuyor ve tüm ulusları, İran'ın seyahat ve küresel ticaret özgürlüğünü bozma girişimlerini mahkum etmeye çağırıyor."