Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan 'Türkiye'ye yaptırım' açıklaması... /18 Temmuz 2019 22:51

Trump'tan 'Türkiye'ye yaptırım' açıklaması...

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alımına ilişkin, henüz Türkiye'ye yönelik bir yaptırım kararı almadıklarını belirterek, ''Bu, birçok nedenle, çok çok zor bir durum. Dolayısıyla, konuyla ilgileniyoruz. Ne yapacağımıza bakıyoruz. Henüz kararımızı açıklamadık'' ifadelerini kullandı.

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Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da kabul eden ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilgili kısa süre önce yaptığı açıklamadan farklı bir değerlendirme yaptı.

İlk açıklamasında "Türkiye'ye yaptırım konusuna şu anda bakmadıklarını" dile getiren Trump, "Bu durumda Türkiye'ye yaptırımları göz ardı mı ediyorsunuz?" şeklindeki soruya, "Buna bakıyoruz. Birçok bakımdan çok zor bir durum. Önceki yönetim (Barack Obama) bu konuda daha iyisini yapabilirdi. Türkiye bağlamında önceki yönetim çok büyük hatalar yaptı ve bu çok kötü. Dolayısıyla şu anda buna (yaptırımlar konusuna) bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz (kararımızı) açıklamadık." yanıtını verdi.

Trump, Rutte ile görüşmesinden önce ABD Engelliler Olimpiyat Ekibini kutlamak için düzenlenen etkinlik sırasında gazetecilerin odadan çıkarıldığı anda gelen Türkiye'ye yaptırım olup olmayacağı sorusuna ise, "Şu anda Türkiye'ye yaptırım konusuna bakmıyoruz" şeklinde cevap vermişti.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada Türkiye’nin Rusya’dan S-400 sistemi alması sebebi F-35 savaş uçağı sistemine dahiliyetinin askıya alındığı ve 31 Temmuz itibari ile programdan tüm ilişiğinin kesileceği açıklanmıştı.
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