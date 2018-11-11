ABD Florida'da oylar yeniden sayılacak





Ülke genelinde yapılan seçimlerde sonuçlar neredeyse tüm eyaletlerde kesinleşmesine rağmen Florida eyaletinde ne Senato ne de valilik yarışlarında net bir sonuca ulaşılamadı. Senato için yarışan Florida’nın Cumhuriyetçi Valisi Rick Scott’ın, mevcut Demokrat Senatör Bill Nelson’a karşı kazandığı oy farkı, resmi olmayan sonuçlara göre 15 binin üzerinde. Cumhuriyetçi senatör adayı, Demokrat rakibinin yalnızca binde beş farkla önünde bulunuyor.





Öte yandan valilik için yarışan Cumhuriyetçi aday Ron DeSantis de, Demokrat Partili rakibi Tallahassee Belediye Başkanı Andrew Gillum’un 33 bin 684 oyla önünde, bu da binde dörtlük bir marja denk geliyor.





Florida yasaları, adaylar arasındaki oy farkının yüzde 0,5’in altında olması durumunda oyların yeniden makineyle sayımını, yüzde 0,25’in altındaysa da elle sayımını şart koşuyor.





Eyaletteki sonuçların yine belirsiz gelmesi, 2020 seçimlerinde önemli rol oynaması beklenen bu eyalette siyasi kutuplaşmayı da arttırmış durumda. Oyların tekrar sayılması sonucunda ya Nelson Senato'daki mevcut sandalyesini koruyacak ya da Cumhuriyetçi Parti, Demokrat Parti'yle arasındaki farkı yükseltmiş olacak.





Senato yarışında iki taraf da yargıya başvurdu. Ayrıca Scott, Başkan Trump ve önde gelen Cumhuriyetçiler Demokrat Senatör Nelson'u oy çalmakla suçlarken, Nelson da Cumhuriyetçi Rick Scott'ın mevcut valilik yetkisini kullanarak yetkililerin oy sayımı yapmasına engel olduğunu öne sürüyor. Eyaletteki Scott yanlısı bazı yargıçlar, iki ilçedeki seçim kurulu başkanlarının oy sayımı sonuçlarını açıklamasına engel oldu.





Öte yandan valilik yarışında Demokrat aday Gillum, salı akşamı yenilgiyi kabul etmiş olsa da sonra fikrini değiştirerek tüm oyların sayılmasında ısrar etti.





Florida, her seçimde tartışmalı eyalet olma unvanını koruyor. Uzmanlar oy sayım yöntemlerinin verimli olmadığını savunurken, 2000 yılında George W. Bush ve Al Gore arasında yapılan başkanlık seçiminin sonuçları, eyaletteki tartışmalı sonuçlar yüzünden haftalarca uzamıştı.