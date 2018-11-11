California'daki orman yangınlarında ölü sayısı 25'e çıktı

Yangnlardan Camp Fire (Kamp Ateşi) adı verileni Butte bölgesinde ve itfaiyeciler Paradise kasabasının alevler içinde kalmasını engelleyemedi.

Bir diğer yangın da Malibu yakınlarında ve boyutları iki katına yükseldi.

Woolsey yangını olarak bilinen bu orman yangını şu anda 28 bin hektarlık bir bölgede etkili oluyor.





Tahliye emri verilen kasabalar arasında silahlı bir saldırganın geçen Çarşamba günü 12 kişiyi öldürdüğü Thousand Oaks da var.





Meteoroloji uzmanları, tehlikeli koşulların gelecek hafta da devam edeceğini söylerken, itfaiye görevlileri alevlerin yayılmasına yol açan sert rüzgarların bir süreliğine geçici olarak durmasından faydalanacaklarını belirtiyor.





Woolsey Yangını nerede?

Yangın Los Angeles'ın 64 kilometre kuzeybatısındaki Thousand Oaks yakınlarında başladı. Hill Fire (Tepe Yangını) ise yine Thousand Oaks yakınlarında başladı.





Alevler daha sonra otoyolu aşıp kıyı bölgelerine ulaştı.





Tüm bölge sakinlerinden evlerini tahliye etmesi istendi.





Malibu ve yakınındaki Calabas çok sayıda ünlünün yaşadrığı bir yer ve evlerini terk etmek zorunda kalanlar arasında Kim Kardashia, Caitlyn Jenner, Lady Gaga ve Guillermo Del Toro da var. Aktör Martin Sheen'in de kısa bir süreliğine kaybolduğu belirtildi ancak daha sonra Zuma Beach'te ortaya çıktı.



