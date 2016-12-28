ABD Erdoğan'ın adını anmadı ama...

Erdoğan'ın "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin IŞİD başta olmak üzere YPG-PYD terör örgütüne destek verdiği" yönündeki açıklamasına ABD Büyükelçiliği'nden sert cevap geldi.







Amerikan Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:





ABD ve Koalisyon güçlerinin Suriye’de IŞİD’e karşı yürüttükleri operasyonlara ilişkin Türk medyasında önemli ölçüde yanlış bilgiler dolaşmaktadır. Gerçekleri merak edenler için, konuya ilişkin gerçekler şunlardır:





ABD hükümeti Daeş’i desteklememektedir. ABD hükümeti geçmişte Daeş’i yaratmamıştır veya desteklememiştir. ABD hükümetinin Daeş’e destek verdiği yönündeki iddialar doğru değildir.





ABD hükümeti, YPG veya PKK’ya silah ya da patlayıcı sağlamamıştır, nokta. Bizler, PKK’nın terör saldırılarını ve Türkiye’de gerçekleştirdiği menfur şiddet eylemlerini tekrar tekrar kınadık.





IŞİD’e karşı yürütülen harekat boyunca yaptığımız gibi, IŞİD’i yenme çabalarımızı nasıl artırabileceğimizi ve iki ülke halkını da tehdit eden bu belayı nasıl ortadan kaldırabileceğimizi belirlemek için, Türk hükümetindeki muhataplarımızla yakından çalışmayı sürdürüyoruz. Bu aynı zamanda, El Bab çevresinde IŞİD’le mücadele eden Suriye muhalefetini ve Türk güçlerini en iyi nasıl destekleyebileceğimize ilişkin süregelen görüşmelerimizi de içermektedir.





Tıpkı Türkiye gibi, ABD de IŞİD destekçilerinin saldırılarına maruz kalmıştır. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti’nin, gerek bu tehdit gerekse başka terör tehditleri karşısında vermiş olduğu kayıpların yasını tutmaktayız







