ABD dört Türk şirketi ve bir Türk'ü terör finansörü listesine aldı

Suçlanan Türk vatandaşının adının Gülnihal Yegane olduğu öğrenildi







ABD Hazinesi'nin suçladığı dört şirket ise şöyle sıralandı:





Trigron Lojistik

RA Havacılık

3G Lojistik

Otik Aviation





Hazine Bakanı Steven T. Mnuchin tedarikçilerin, İran'a uygulanan yaptırımlar kapsamında ABD'de üretilmiş ürünlerin satışını yasaklayan ABD yasasını çiğnediğini açıkladı.





ABD Hazinesi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada İran'da Mahan Air adlı bir şirkete sağlanan parçaların Devrim Muhafızları'nı desteklemek için ve İran'ın "devlet destekli terör eylemlerinde" kullanıldığı belirtildi.

Yegane, bu şirketler ile İran arasındaki bağlantıyı kurmakla suçlanıyor.

Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında, Gülnihal Yegane, Trigron Lojistik, 3G Lojistik, Otik Aviation ve RA Havacilik İran'a yönelik finansal yaptırımlar yönetmeliği kapsamındaki ikincil yaptırımlara tabi olacağı yer aldı.

ABD Hazinesi'nin ikincil yaptırımlarına tabi olan şahıslar ya da kurumların ABD'de finansal hizmetlere erişimine sınırlama getiriliyor.



Gülnihal Yegane kimdir?





Yaptırım listesinde yer alan Trigron Lojistik şirketinin internet sitesinde Gülnihal Yegane şu ifadelerle tanıtılıyor:





"Yaklaşık 10 yıldır bu sektörde faaliyet göstermekte olan Gülnihal Yegane, lojistik sektörüne havayolu taşımacılığı ile hızlı bir giriş yapmıştır. İlk yaptığı taşımacılık 2 adet uçağın tek tek parçalanıp, paketlenip, taşınması ve varış noktasında tekrar sorunsuz bir şekilde birleştirilmesi olmuştur.





"Lojistik sektörüne malzeme taşımacılığını bir çeşit turizm olarak tanımlayarak farklı bir bakış açısı getirmiştir. Malzemelerinizin yolcuğunun en kusursuz şekilde tamamlanması için gereken süreci bir kadın titizliği ile ele almıştır. Bugüne kadar emin adımlarla ilerleyerek, şimdiye kadar YEGANE GROUP bünyesinde kurduğu şirketleriyle, alım-satım, transit işlemler, taşımacılık gibi alanlarda faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir."







