ABD Dışişleri Bakanı ile ilgili şok iddia

İsmi verilmeyen Beyaz Saray yetkilileri, mart ayında yaptığı Türkiye ziyaretinde, Rex Tillerson'ın 'hükümetin gerçek yüzünü gördüğünü ve ondan pek hoşlanmadığını' ileri sürdüler.





Al Monitor'dan Amberin Zaman, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarının karıştığı kavgadan duyulan rahatsızlığın dillendirildiğini yazdı. Sol Haber'in aktardığına göre, ismini açıklamayan bazı Beyaz Saray yetkilileri ise, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Erdoğan hakkındaki görüşlerinin pek olumlu olmadığını ileri sürdüler.





'TILLERSON ZİYARETTE ANTİPATİ GELİŞTİRDİ'





Buna göre, geçen mart ayında Türkiye'yi ziyaret eden Tillerson, bu ziyarette Erdoğan hükümetine karşı 'antipati' geliştirdi.





Kaynaklardan birisinin aktardığına göre Tillerson, "Onların (hükümetin) gerçek yüzünü gördü ve onlardan pek hoşlanmadı."