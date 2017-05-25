Malezya'dan sonra Gürcistan

Eğitimci Mustafa Emre Çabuk'un eşinin açıklaması şöyle:







1-Alman işadamlarınca Gürcistan’da açılan okulların genel müdürü Eşim Mustafa Emre Çabuk, bu sabah polis tarafından gözaltına alındı







2- Eşimin gözaltına alınması Gürcistan’a gelen TC Başbakanın ülkeden ayrılmasından sonra gerçekleştirilmesi hangi siyasi pazarlığın sonucu





3-Sabah saatlerinde evimize gelen polisler eşimin Gürcistan’da probleminin olmadığını gözaltı talebinin Türkiye’den geldiğinin söylediler.







4-En büyük endişem şeker hastası olan eşimin her türlü işkencenin olduğu ve sonucunda ölümlerin gerçekleştiği Türkiye’ye iade edilmesidir.







5-Eşim ülkenin en ağır dönemlerinde hatta 2008’deki savaşta bile ikinci vatanı bildiği Gürcistan’ı terk etmedi.





6-Eşim son 15 yılda vatanı bildiği Gürcistan’da ülkenin geleceği olan gençlerin yetiştirilmesi için çalıştı.





7-Yıllardır büyük bir özveri ile Gürcistan için çalışan eşim için başta devlet yetkilileri ve Gürcistan halkından vefa bekliyorum.





8- Hayatını geleceğin mimarı olan gençlere adayan eşim için başta Avrupa olmak üzere bütün uluslararası sivil toplum org. destek bekliyorum.



