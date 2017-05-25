Samanyolu Haber /Gündem / Malezya'dan sonra Gürcistan /25 Mayıs 2017 00:47

Malezya'dan sonra Gürcistan

Binali Yıldıırım’ın Gürcistan geizisinden hemen sonra, Gürcistan, Alman işadamları tarafından açılan okulların genel müdürü Mustafa Emre Çabuk gözaltına alındı. Olay, Mustafa Emre Çabuk’un eşi Tuba Çabuk tarafından twitterdan duyuruldu.

Gürcistan'da eğitimci Mustafa Emre Çabuk'a hukuksuz gözaltı

Eğitimci Mustafa Emre Çabuk'un eşinin açıklaması şöyle:

 1-Alman işadamlarınca Gürcistan’da açılan okulların genel müdürü Eşim Mustafa Emre Çabuk, bu sabah polis tarafından gözaltına alındı

 2- Eşimin gözaltına alınması Gürcistan’a gelen TC Başbakanın ülkeden ayrılmasından sonra gerçekleştirilmesi hangi siyasi pazarlığın sonucu

 3-Sabah saatlerinde evimize gelen polisler eşimin Gürcistan’da probleminin olmadığını gözaltı talebinin Türkiye’den geldiğinin söylediler.

 4-En büyük endişem şeker hastası olan eşimin her türlü işkencenin olduğu ve sonucunda ölümlerin gerçekleştiği Türkiye’ye iade edilmesidir.

 5-Eşim ülkenin en ağır dönemlerinde hatta 2008’deki savaşta bile ikinci vatanı bildiği Gürcistan’ı terk etmedi.

 6-Eşim son 15 yılda vatanı bildiği Gürcistan’da ülkenin geleceği olan gençlerin yetiştirilmesi için çalıştı.

 7-Yıllardır büyük bir özveri ile Gürcistan için çalışan eşim için başta devlet yetkilileri ve Gürcistan halkından vefa bekliyorum.

8- Hayatını geleceğin mimarı olan gençlere adayan eşim için başta Avrupa olmak üzere bütün uluslararası sivil toplum org. destek bekliyorum.

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