Samanyolu Haber /Gündem / ABD diğer tutuklu vatandaşlarını da istiyor /04 Ağustos 2018 08:50

ABD diğer tutuklu vatandaşlarını da istiyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün Singapur'da Çavuşoğlu'na Brunson’ın eve dönmesi gerek, tıpkı Türk hükümeti tarafından tutulan diğer Amerikan vatandaşları gibi” dedi.

SHABER3.COM

 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün Singapur'da bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf ya da açıklama yayınlanmadı. 

GÖRÜŞMEDEN ÖNCE POMPEO:

Türkler, artık Brunson’ın serbest kalma zamanının geldiğinden, vaktin çoktan geçtiğinden haberdardı ve umarım bunun neden olduğunu anlarlar; bu bizim çok ciddi olduğumuzun göstergesi. Brunson’ın eve dönmesi gerek, tıpkı Türk  hükümeti tarafından tutulan diğer Amerikan vatandaşları gibi.
İki ülke arasındaki tek sorunun Rahip Andrew Brunson olmadığına işaret eden Pompeo, “Brunson’ın eve dönmesi gerek, tıpkı Türk hükümeti tarafından tutulan diğer Amerikan vatandaşları  gibi” dedi. 

New York Times gazetesi 8 Ekim 2017’de yayımlanan sayısında, Türkiye’de tutuklu bulunan ABD vatandaşlarına ilişkin yaptığı haberde, bir düzine kadar ABD’li vatandaşın “başarısız darbeye katıldıkları iddiası” ile tutuklandığını ve hapis cezalarıyla karşı karşıya bulunduklarını belirtmişti.

Gazete, söz konusu Amerikalılar arasında “bir NASA bilimadamı ve bir kimya profesörü” olduğunu iddia etmişti. “ABD ve Avrupa ile ilişkiler bozulurken Türkiye’de artan sayıda yabancı uyruklu gözaltına alıyor” görüşünü öne süren gazete, gözaltına alınanların çoğunun da Fethullan Gülen’le bağlantılı olmakla suçlandığını kaydetmişti. Gazete ayrıca ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un casusluk suçundan 25 Eylül 2017’de tutuklanmasının ardından kararı eleştiren ABD Büyükelçiliğinden verilen tepkileri de aktardı.

WSJ: ERDOĞAN GÜVENİLMEZ HALDE 

ABD’nin Türkiye yaptırımlarına dair bir değerlendirme yayımlayan Wall Street Journal (WSJ), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “son on yılda giderek daha güvenilemez hale geldiğini” öne sürdü. Yazıda Erdoğan’ın güvenilmezliğine karşın “NATO ortaklarından” çok az yanıt gördüğü, bunun ABD Başkanı Donald Trump’ın getirdiği yaptırımlarla birlikte “değiştiği” öne sürüldü. WSJ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e yaptırımların Magnitsky Yasası kapsamında getirildiği hatırlatarak, Gül ve Soylu için “artık Çeçen lider Ramazan Kadirov ve eski Gambiya lideri Yahya Jammeh ile aynı sınıfta” denildi. ABD’nin yaptırımlar konusunda ciddi olduğu vurgulanan yazıda, buna karşın ilişkilerde daha sert bir bozulmanın “bölgede ABD çıkarlarına zarar vereceği” söylendi. WSJ, yaptırımları savunarak “rehin almaya yanıt verilmemesi de bu çıkarlara zarar verir” diye yazdı.
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