Ülkenin kötü yönetildiğini anlamak için nereye bakılır ?

ESER KARAKAŞ- ARTIGERÇEK.COM





Türkiye çok kötü yönetiliyor.





Aşağıdaki şekilde, pardon rahip Brunson örneğinde bu keyfiyeti çok net görebilirsiniz.





Bir soru ile başlayalım.





Bir sene önce, ya da on ay, on dört ay önce Türkiye’de kaç kişi rahip Brunson’ı tanıyordu acaba?





ABD Başkan Yardımcısı Pence’in siyasal-dinsel yaklaşımlarını Dışişleri Bakanlığı’nda bilen yok mu idi?





Bu konunun, rahip Brunson meselesinin bir vadede Türkiye’nin başına problem çıkaracağını siyasette, bürokraside kimse öngöremedi mi?





İyi bile diyemeyeceğim, standart bir öngörü sonrası rahip Brunson meselesi Türkiye ve ABD arasında önemli bir mesele olmadan çözülemez mi idi?





Çözümden kastım, Brunson ismini Türkiye adeta hiç bilmez iken bu şahsı devletin egemenlik gücüne dayanarak ABD’ye göndermek mümkün değil mi idi?





Kimse lütfen bana bağımsız yargı falan demesin ve böylece komik durum düşmesin.





Bu arada, CHP’nin ve kendilerine sol diyen birilerinin rahip Brunson üzerinden bağımsız yargı konusunda ne kadar içler acısı bir duruma düştükleri de ortada.





Çağımızda, özellikle de temel haklar ve yargı konusunda içe başka dışarıya başka konuşmak, Ankara’dan İstanbul’a bağımsız yargı istiyoruz diyerek yürüyüş yapmak ve sonra da rahip Brunson meselesinde “bizde bağımsız yargı var” demek komik bile değil.





Türkiye çok kötü yönetiliyor.





Hükümetin hesapsızlığı, öngörüsüzlüğü nedeniyle toplum ve devlet olarak çok zor durumdayız.





Devlet erki çok sıkıntıda çünkü gerçekten ne yapacağını bilemiyor, beceriksizlik paçalardan akıyor.





Toplum olarak zor durumdayız çünkü ABD dolarının, avronun artışı çok çok büyük sıkıntılara gebe.





Döviz krizi sadece bu ciddiyetsizlikten sorumluları vursa ses çıkarmayabilirim ama borçlular sıkıntıda, büyük işsizlik riskleri var, bu insanlara gerçekten üzülüyorum ama esas sorumluların umurunda değil.





Enflasyon yüzde on altı (TÜFE); ÜFE çok daha yüksek.





Seneler önce yazdığım bir konuya sadece giriş yaparak bu üzücü yazıyı noktalamak istiyorum.





Doksanlı senelerin büyük enflasyon girdabında söyleyegeldiğim temel konu kötü yönetim süreçlerinin, idari beceriksizliklerin en temel göstergesinin, sonucunun yüksek enflasyon olduğu idi.





Bir ülkede enflasyon yüksekse o ülke kötü yönetiliyordur, nokta.





Rahip Brunson meselesi ise kötü yönetim üzerine tüy dikmek gibi.