ABD’den Türkiye’de tutuklu Amerikalılar tepkisi









Günlük brifingde konuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Nauert, konsolosluk görevlilerinin bu kişileri ziyaretlerinde zaman zaman gecikmeler ya da reddetmeler yaşandığına dikkati çekti.





Bu kişilerin bazılarının Türk-Amerikan çifte vatandaşı olduğuna işaret eden Nauert, konsolosluk ilişkileriyle ilgili Viyana Sözleşmesi’ne göre ABD’nin Türkiye’de tutuklu bulunan ve Türk vatandaşlığı bulunmayan Amerikan vatandaşlarını ziyaret etmeye yasal hakkı olduğunu vurguladı.





Nauert, ABD’nin çifte vatandaşları ziyaret konusunda yasal hakka sahip olmasa da bu kişilere erişimi sağlamak için de baskı yapmaya devam ettiklerini söyledi.





Brifingde Nauert’e Türkiye’de tutuklu bulunan Amerikalı rahip Andrew Brunson’la ilgili de bir soru yöneltildi.





Bu konuyu da çok yakından takip ettiklerini belirten Nauert, “Rahip Brunson unutulmadı” ifadesini kullandı.





Nauert, Amerikalılar’ın emniyeti ve güvenliğinin Dışişleri Bakanlığı’nın en üst önceliklerinden biri olduğunun altını çizdi.





Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın, “ABD, Rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmasını savunmaya devam ediyor. (Brunson) Türkiye’de haksız yere hapse atıldı. Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz” şeklindeki sözlerini hatırlatan Nauert, yurtdışındaki Amerikan vatandaşlarına yardımcı olma yükümlülüklerine çok önem verdiklerini vurguladı. Nauert, konsolosluk görevlilerinin Brunson’ı düzenli olarak ziyaret etmeyi sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.