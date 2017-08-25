Samanyolu Haber /Gündem / ABD’den Türkiye’de tutuklu Amerikalılar tepkisi /25 Ağustos 2017 11:38

ABD’den Türkiye’de tutuklu Amerikalılar tepkisi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye’de gözaltına alınan ya da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarıyla ilgili açıklama yaptı.

SHABER3.COM



Günlük brifingde konuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Nauert, konsolosluk görevlilerinin bu kişileri ziyaretlerinde zaman zaman gecikmeler ya da reddetmeler yaşandığına dikkati çekti.

Bu kişilerin bazılarının Türk-Amerikan çifte vatandaşı olduğuna işaret eden Nauert, konsolosluk ilişkileriyle ilgili Viyana Sözleşmesi’ne göre ABD’nin Türkiye’de tutuklu bulunan ve Türk vatandaşlığı bulunmayan Amerikan vatandaşlarını ziyaret etmeye yasal hakkı olduğunu vurguladı.

Nauert, ABD’nin çifte vatandaşları ziyaret konusunda yasal hakka sahip olmasa da bu kişilere erişimi sağlamak için de baskı yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Brifingde Nauert’e Türkiye’de tutuklu bulunan Amerikalı rahip Andrew Brunson’la ilgili de bir soru yöneltildi.

Bu konuyu da çok yakından takip ettiklerini belirten Nauert, “Rahip Brunson unutulmadı” ifadesini kullandı.

Nauert, Amerikalılar’ın emniyeti ve güvenliğinin Dışişleri Bakanlığı’nın en üst önceliklerinden biri olduğunun altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın, “ABD, Rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmasını savunmaya devam ediyor. (Brunson) Türkiye’de haksız yere hapse atıldı. Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz” şeklindeki sözlerini hatırlatan Nauert, yurtdışındaki Amerikan vatandaşlarına yardımcı olma yükümlülüklerine çok önem verdiklerini vurguladı. Nauert, konsolosluk görevlilerinin Brunson’ı düzenli olarak ziyaret etmeyi sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.
<< Önceki Haber ABD’den Türkiye’de tutuklu Amerikalılar tepkisi Sonraki Haber >>

TSK’nın yüzde 35’i tasfiye edildi

TSK’nın yüzde 35’i tasfiye edildi

Leman’dan tarihe geçecek kapak

Leman’dan tarihe geçecek kapak

Küçük Kız stüdyoyu ele geçirdi

Küçük Kız stüdyoyu ele geçirdi

Roma'da mülteci krizi

Roma'da mülteci krizi

El Ezher'den Fethullah Gülen hakkında doktora tezi

El Ezher'den Fethullah Gülen hakkında doktora tezi

Yollar Korgeneral Zekai Aksakallı’ya

Yollar Korgeneral Zekai Aksakallı’ya

AB'den Türkiye'ye tavır değişikliği

AB'den Türkiye'ye tavır değişikliği

Prof. Suat Yıldırım’dan Diyanet’e cevap

Prof. Suat Yıldırım’dan Diyanet’e cevap

Erdoğan'ın çağrısı Almanya'daki Türkleri etkiledi mi?

Erdoğan'ın çağrısı Almanya'daki Türkleri etkiledi mi?

Savunmaya engel

Savunmaya engel
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:21:44