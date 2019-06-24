Samanyolu Haber /Dünya / ABD’den İran’a yeni yaptırımlar /24 Haziran 2019 21:34

ABD’den İran’a yeni yaptırımlar

ABD Başkanı Trump, İran’a yeni yaptırımlar öngören kararnameyi imzaladığını açıkladı.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, İran’a yeni yaptırımlar öngören kararnameyi imzaladığını duyurdu.

İran’a karşı yeni yaptırımları “sert” olarak tanımlayan Trump, bu yaptırımları uygulama kararının İran'ın ABD'ye ait İHA'yı düşürmesinden önce alındığını belirterek “Tahran’a baskıyı artırmayı sürdüreceğiz. İran asla nükleer silah sahibi olamaz” diye konuştu.

Trump yeni yaptırımların İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ve bir dizi devlet yöneticisinin mali araçlara erişimini engelleyeceğini kaydetti.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin yeni yaptırımların İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile İran Devrim Muhafızlarının 8 üst düzey komutanını hedef aldığını söyledi.
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