Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'dan flaş transfer /24 Haziran 2019 21:44

Galatasaray'dan flaş transfer

Galatasaray yaz transfer döneminde kadroya ilk eklemesini genç Nijeryalı stoper Ozornwafor'la gerçekleştirdi.

SHABER3.COM

Galatasaray yaz transfer döneminde kadroya ilk eklemesini genç Nijeryalı stoper Ozornwafor'la gerçekleştirdi. 

Sarı-Kırmızılı kulübün, bu transferi önümüzdeki saatlerde açıklaması bekleniyor. 20 yaşındaki stoper, bu sezon Nijerya U20 takımıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
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