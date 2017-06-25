ABD’den Arap ülkelerine uyarı

Tillerson, diyaloğa önem verdiklerini vurgulayarak, “bu krize dahil olan ülkelerin birlikte oturup iletişim halinde olması yapıcı bir adım olur. Müttefiklerimizin ve partnerlerinin birlikte çalıştıkları zaman, hemfikir olduğumuz terörizmi durdurma ve aşırılığı engelleme konusunda daha güçlü olacağımıza inanıyoruz” dedi.







Mısır, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, teröre destek verdikleri gerekçesiyle Katar’la diplomatik ve ekonomik bağlarını kesmiş ve hafta içinde Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuştu. Tillerson, ABD’nin bu krizdeki ülkelerle yakın temasta olduğunu söylerken, “Tartışmayı azaltmak tansiyonu düşürür” dedi.