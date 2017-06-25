Samanyolu Haber /Gündem / Hakkari'den acı haber: Bir asker şehit /25 Haziran 2017 19:57

Hakkari'den acı haber: Bir asker şehit

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde bayram günü PKK'lilerin açtığı taciz ateşinde 1 asker şehit oldu.

SHABER3.COM

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, teröristlerin açtığı ateşle yaralanıp hastaneye kaldırılan askerin doktorların tüm çabasına karşın şehit olduğu belirtildi. Açıklama şöyle:
"25.06.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Güvendağı bölgesinde bulunan görevlilerimize yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz ateşi sonucu 1 askeri personel yaralanmış, sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." 

Şehit asker için akşam saatlerinde tören yapılacağı belirtilirken, bölgedeki PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
<< Önceki Haber Hakkari'den acı haber: Bir asker şehit Sonraki Haber >>

9 yaşındaki kız çocuğuna parke taşıyla vurma anı kamerada

9 yaşındaki kız çocuğuna parke taşıyla vurma anı kamerada

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Survivor’a katılmış

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Survivor’a katılmış

Şehit Yüzbaşı'nın eşi, Hulusi Akar'ın elini havada bıraktı

Şehit Yüzbaşı'nın eşi, Hulusi Akar'ın elini havada bıraktı

Etek giydirip, döve döve sokakta dolaştırdılar

Etek giydirip, döve döve sokakta dolaştırdılar

Boğaziçililer Erdoğan'ın rektörünü protesto etti

Boğaziçililer Erdoğan'ın rektörünü protesto etti

Romanya Adalet Bakanı, Hizmet Okulu iftarında!

Romanya Adalet Bakanı, Hizmet Okulu iftarında!

Hocaefendi'nin ilk selfie röportajı ve Endonezya'ya mesajı

Hocaefendi'nin ilk selfie röportajı ve Endonezya'ya mesajı

Kadir Gecesi'nde canlı yayında Hocaefendi ile Hatim Duası

Kadir Gecesi'nde canlı yayında Hocaefendi ile Hatim Duası

Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi

Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi

Mehmet Ali Şengül'ün sesinden Tevhidname duası

Mehmet Ali Şengül'ün sesinden Tevhidname duası
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:19:06