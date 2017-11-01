Samanyolu Haber /Gündem / Son Dakika! ABD’de terör saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı! /01 Kasım 2017 00:28

Son Dakika! ABD’de terör saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı!

New York'ta Dünya Ticaret Merkezi yakınında silah sesleri duyuldu. Kamyonetin yayaların arasına daldığı belirtiliren Tribeca bölgesinde de insanlara ateş açıldığı öğrenildi. Saldırıda ilk bilgilere göre 6 kişi öldü.

SHABER3.COM

New York’ta Dünya Ticaret Merkezi yakınında silah sesleri duyuldu. Sürücü kamyonetle yaya yoluna tersten girerek yayaların üzerine sürdü. Ardından araçtan inerek etrafa ateş açtı.



Yerel medyaya konuşan görgü tanıkları, bir aracın işlek bir bisiklet yoluna girerek, yayalar ve bisikletçilere daldığını söylediler.

GÖZALTINA ALINDI

Polisin müdahale ettiği olayda saldırgan gözaltına alındı. West ve Chambers caddeleri yakınlarında çok sayıda polis aracı konuşlandı.



6 ÖLÜ 11 YARALI

ABD medyası saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı belirtildi.

BÖLGE KAPATILDI

Bölge ABD polisi tarafından kapatılırken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

FBI: TERÖR EYLEMİ

Polis olayın terör saldırısı olup olmadığını değerlendirirken “Olay kasten yapıldı ama terör saldırısı olduğu anlamına gelmez” dediği belirtiliyor.

Ancak Reuters haber ajansı abonelerine “bir güvenlik kaynağına göre olay terör saldırısı” bilgisini servis etti.

FBI da saldırıyı “terör saldırı” kapsamında değerlendirdiği belirtildi
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Son Dakika! ABD’de terör saldırısı: Çok sayıda ölü... Sonraki Haber >>

İşte eşi tutuku bir annenin yaşadıkları

İşte eşi tutuku bir annenin yaşadıkları

İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini açıkladı

İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı tehdit edildiğini açıkladı

İslam Dünyası Büyük Ayıbıyla Yüzleşebilecek mi?

İslam Dünyası Büyük Ayıbıyla Yüzleşebilecek mi?

Asıl mesele Izdırabın hissedilmesi

Asıl mesele Izdırabın hissedilmesi

Yazık edilen bir çocuk daha...

Yazık edilen bir çocuk daha...

3 dakikada İTİRAF...

3 dakikada İTİRAF...

'İçerideki mazlumlar ve cebri muhacirler'

'İçerideki mazlumlar ve cebri muhacirler'

668 bebeğin hapiste olmasıyla ilgili Amerikalılar ne dedi?

668 bebeğin hapiste olmasıyla ilgili Amerikalılar ne dedi?

AKP destekçisi Perinçek: Suçlu ya da suçsuz bakılmadan cemaat temizlenmeli

AKP destekçisi Perinçek: Suçlu ya da suçsuz bakılmadan cemaat temizlenmeli

668 bebek hapiste

668 bebek hapiste
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:55:13