Son Dakika! ABD’de terör saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı!

New York’ta Dünya Ticaret Merkezi yakınında silah sesleri duyuldu. Sürücü kamyonetle yaya yoluna tersten girerek yayaların üzerine sürdü. Ardından araçtan inerek etrafa ateş açtı.















Yerel medyaya konuşan görgü tanıkları, bir aracın işlek bir bisiklet yoluna girerek, yayalar ve bisikletçilere daldığını söylediler.





GÖZALTINA ALINDI





Polisin müdahale ettiği olayda saldırgan gözaltına alındı. West ve Chambers caddeleri yakınlarında çok sayıda polis aracı konuşlandı.













6 ÖLÜ 11 YARALI





ABD medyası saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı belirtildi.





BÖLGE KAPATILDI







Bölge ABD polisi tarafından kapatılırken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.





FBI: TERÖR EYLEMİ







Polis olayın terör saldırısı olup olmadığını değerlendirirken “Olay kasten yapıldı ama terör saldırısı olduğu anlamına gelmez” dediği belirtiliyor.





Ancak Reuters haber ajansı abonelerine “bir güvenlik kaynağına göre olay terör saldırısı” bilgisini servis etti.





FBI da saldırıyı “terör saldırı” kapsamında değerlendirdiği belirtildi

