Yıldırım çareyi yoklama almakta buldu!

Torba Yasa konusunda Maliye Bakanı tek tek maddeleri anlatarak AKP grubunu ikna etmeye çalıştı



AKP, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki grup toplantısının ardından basına kapalı bir bölüm gerçekleştirdi. İki saate yakın süren kapalı bölümün sürprizi ise yoklama yapılması oldu. Komisyonda görev yapanlar, yurt dışında olanlar ve gelmeyenlerin tek tek çetelesi belirlendi. Kulislerde, bu uygulama farklı yorumlara neden oldu. ‘Ne gerek var’ diye tepki gösterenlerin yanı sıra, “Erdoğan‘ın başkanlığındaki grup toplantısında neredeyse tam tekmil, başbakan da sayı düşüyor” değerlendirmeleri de yapıldı.

Torba yasa ikna çabaları





Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda iki haftalık maratonunu ardından Genel Kurul’a indirilmesi beklenen, CHP’li Aykut Erdoğdu’nun GSM şirketlerinin 5 milyar liralık borcunun fiilen silindiğini söylediği Torba Yasa hakkında Maliye Bakanı Naci Ağbal, AKP Grubunu bilgilendirdi. Alınan bilgiye göre, Ağbal’ın maddeler üzerinde tek tek bilgi verdiği belirtildi. Ağbal’ın konuşmasının ardından 20’inini üzerinde milletvekilinin Torba Yasa içerisinde yer alan Maden düzenlemesinden, KDV’ye kadar soru sordukları belirtildi. AKP Grup Başkanvekili Elitaş’ın yasama çalışmaları konusunda konuştuğu öğrenildi. Boş sıralarla gündem gelen iktidar sıraları için uyarı yapıldığı kaydediliyor.





Tasarının bazı maddeleri şöyle:





Kurum tarafından hava taşıtlarında GSM veya IMT-2000/UMTS standartlarında mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen işletmeciler de söz konusu hizmet kapsamındaki aylık brüt satışlarının yüzde 15'ini Hazine payı olarak ödeyecek.









Hazine payının süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, payın bir katı tutarında cezai şart uygulanacak.





Tasarıyla, konuşma, internet, yayıncılık gibi haberleşme hizmetlerinde farklı farklı olan özel iletişim vergisi oranları her bir hizmet için yüzde 7,5 olarak aynı oranda belirlenecek.





Tasarıyla, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişiklik yapılarak, bayiliklere ilişkin ibareler madde metninden çıkarılıyor. Böylece bayiliklerin verilmesine ilişkin tereddütlerin giderilmesi amaçlanıyor. Bayilik verme işlemlerinin tamamı veya bir kısmı başbayi tarafından gerçekleştirilebilecek.





İlgili kanunda tanımlanan şans oyunları ile düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için uygulanan yüzde 10 nispetindeki veraset ve intikal vergisi oranı yüzde 20 olarak uygulanacak.





Gayrimenkul sermaye iratlarına yönelik mükelleflerin gerçek giderlerine karşılık olmak üzere hasılatlarının yüzde 25'i oranında uygulanan götürü gider oranı yüzde 15'e düşürülecek.





Tasarıyla, çalışanların ücretlerinin 2017 yılı eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında bin 404 liranın altına düşmesi nedeniyle ücretlerinde meydana gelen azalışı telafi etmek amacıyla Gelir Vergisi Kanunu'na geçici madde ekleniyor. Buna göre, gerek bekar ve çocuksuz asgari ücretliye gerekse net ücreti bin 404 liranın altına düşecek ücretlilere, elde edecekleri net ücretleri bin 404 lirayı tamamlayacak şekilde ilave asgari geçim indirimi sağlanacak.





Tasarıyla otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme usulü değiştirilerek, mevcut vergilendirme ölçütlerine taşıt değeri de eklenecek. Bu araçlarda MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak uygulanacak.





Buna göre, MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.





MTV, 1300 cc-1600 cc arası araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.





MTV, 1601 cc-1800 cc arası araçlar için, fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira; 1801 cc-2000 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira; 2001 cc-2500 cc arası araçlar için fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak.





MTV, 4001 cc ve yukarısı araçlar için, fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak.





2019, 2020, 2021 yıllarında bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, bu şekilde belirlenen değerler üzerinden hesaplanacak.





Emlak vergisi değeri veya asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç, diğer mali yükümlülükler için de bu değerler dikkate alınacak.





Mevsimlik tarım işçisi olarak bir başka ilde çalışmak amacıyla geçici yer değiştirenlerin kimlik bildirimleri, bu kişilerin yaşadıkları geçici yerleşim alanlarında doğrudan kolluk kuvvetlerince alınacak.





Vakıflar Genel Müdürlüğü, sadece mazbut vakıflar ile temsilen yönetilen mülhak vakıflara ait kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve değerlendirilmesiyle yetkili kılınacak.





Genel Müdürlüğün denetiminde bulunan mülhak vakıflara ait taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını, değerlendirilmesini, Koruma Kurulu kararı alındıktan sonra yöneticileri yürütecek.





Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunma ile değerlendirilmesini ise Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na uygun olarak kendileri sağlayacak.





Mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilen veya önceden beri bu amaçla kullanılan arazilerden OSB, endüstri bölgeleri, serbest bölgeler, teknoloji geliştirme bölgelerinin yerleşim yeri dışına çıkarılması için kuruluş ve genişleme aşamasında ihtiyaç duyulan yerlerin, ilgili müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine valilikçe tahsis amacı değiştirilebilecek.





Tasarı, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a yeni düzenlemeler de ekliyor.





Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılanlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, döner sermayelerin, fonların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç özel kanunla kurulmuş diğer kamu idarelerinin, KİT'lerin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müesseselerinin ve sermayesinin yüzde 50'den fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar ve şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan kamu konutlarından 10 yılını dolduranlar ekonomiye kazandırılacak.





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