ABD Başkanı Donald Trump'tan sürpriz Çin hamlesi

BBC Türkçe’nin haberine göre; Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Florida’da Çin lideri Şi Cinping ile bir zirve planladığını ve bu buluşmada anlaşmayı “sağlama alabileceklerini” söyledi.





Çin’in resmi yayın organı Resmi Şinhua Haber Ajansı da gelişmeyi, teknoloji transferi, fikri mülkiyet hakları ve tarım sektörü başlıklarında “önemli ilerleme” ifadesiyle duyurdu.





Beyaz Saray ise hangi başlıklarda ilerleme sağlandığına ilişkin bir bilgi vermedi.





Reuters’a konuyu değelendiren J.P. Morgan piyasa analisti Tai Hui, gelişmeyi, iki devletin de sorunu ortadan kaldırmak konusunda uzlaşı arayışında olmasıyla değerlendirdi.





Hui, ek vergilerin artırılmasının, ABD’nin büyüme beklentisi ile ilgili endişeleri artırabileceğinin değerlendirildiğini de söyledi.





ABD Başkanı Trump’ın “ABD ve Çin için çok güzel bir haftasonu” diyerek duyurduğu gelişme sonrası ise Asya piyasaları, haftanın ilk gününe yükselişle başladı



