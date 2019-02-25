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[ Cadı avında bugün ] Kara Kuvvetleri'nde 101 kişiye gözaltı kararı...
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[ Cadı avında bugün ] Kara Kuvvetleri'nde 101 kişiye gözaltı kararı...
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25 Şubat 2019 10:01
[ Cadı avında bugün ] Kara Kuvvetleri'nde 101 kişiye gözaltı kararı...
Ankara'da 67’si aktif görevde olan 101 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
SHABER3.COM
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı , 1 sivil ile Kara Kuvvetleri Komutanlığından 67'si muvazzaf 100 asker için gözaltı kararı çıkardı.
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