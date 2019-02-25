Samanyolu Haber /Gündem / [ Cadı avında bugün ] Kara Kuvvetleri'nde 101 kişiye gözaltı kararı... /25 Şubat 2019 10:01

[ Cadı avında bugün ] Kara Kuvvetleri'nde 101 kişiye gözaltı kararı...

Ankara'da 67’si aktif görevde olan 101 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı , 1 sivil ile Kara Kuvvetleri Komutanlığından 67'si muvazzaf 100 asker için gözaltı kararı çıkardı.

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