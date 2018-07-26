Samanyolu Haber /Dünya / ABD Başkan yardımcısı: Brunson tamamen serbest kalmazsa yaptırım uygulayacağız /26 Temmuz 2018 17:55

ABD Başkan yardımcısı: Brunson tamamen serbest kalmazsa yaptırım uygulayacağız

ABD Başkan Yardımcısı Michael Pence, hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve ev hapsiyle tahliye edilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın tamamen serbest bırakılmaması hâlinde Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırım uygulanacağını söyledi

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Associated Press kaynaklı habere göre ABD Başkan Yardımcısı Michael Pence, ABD'li Rahip Brunson tamamen serbest bırakılmazsa Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanabileceğini söyledi.

Twitter'dan da açıklama yapan Pence, ABD Başkanı Donald Trump adına konuştuğunu vurgulayarak, Trump adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümetine bir mesajı olduğunu belirtti:

''Ya ŞİMDİ Rahip Andrew Brunson'ı serbest bırakırsınız ya da sonuçlarına katlanmaya hazırlanırsınız.Türkiye eğer bu masum inanç adamını serbest bırakmak için derhal harekete geçmez ve onu Amerika'ya geri yollamazsa, ABD, Andrew Brunson serbest kalana dek Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulayacak.''


Haberin ardından Dolar/TL'deki yükseliş günlük yüzde 2'ye ulaştı ve 4,88 seviyesi görüldü.

İzmir'de 15 Temmuz sonrası başlatılan cadı avında tutuklanan ve hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın tutukluluğu,yaptırım tehditlerinin artması sebebiyle aniden ev hapsine çevrilmişti.

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