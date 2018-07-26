ABD Başkan yardımcısı: Brunson tamamen serbest kalmazsa yaptırım uygulayacağız

Associated Press kaynaklı habere göre ABD Başkan Yardımcısı Michael Pence, ABD'li Rahip Brunson tamamen serbest bırakılmazsa Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanabileceğini söyledi.

Twitter'dan da açıklama yapan Pence, ABD Başkanı Donald Trump adına konuştuğunu vurgulayarak, Trump adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümetine bir mesajı olduğunu belirtti:





''Ya ŞİMDİ Rahip Andrew Brunson'ı serbest bırakırsınız ya da sonuçlarına katlanmaya hazırlanırsınız.Türkiye eğer bu masum inanç adamını serbest bırakmak için derhal harekete geçmez ve onu Amerika'ya geri yollamazsa, ABD, Andrew Brunson serbest kalana dek Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulayacak.''