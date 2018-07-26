Samanyolu Haber /Ekonomi / Fitch'den 'Dolar 6 TL olabilir' yorumu /26 Temmuz 2018 17:50

Fitch'den 'Dolar 6 TL olabilir' yorumu

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in hazırladığı son raporda, ABD’nin, para politikasını daha hızlı sıkılaştırması halinde Türk şirket ve kuruluşlarınını TL’deki değer kaybı ve artan borçlanma nedeniyle kredi profillerinde kırılganlıklar olabileceği belirtildi. Raporda ayrıca, 2019’da doların 6 lirayı bulabileceği de öne sürüldü.

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Fitch tarafından Salı akşamı yayımlanan ve "Nicel Gevşemeden Nicel Sıkılaşmaya Stres Senaryosu: Türkiye" başlıklı raporda, kuruluşun baz senaryosunda öngörülenden hızlı sıkılaşmanın bulunmadığı, ancak bunun gerçekleşmesi halinde Türkiye'deki şirket ve kuruluşların hassasiyet taşıdığı alanların TL'deki değer kaybı, artan borçlanma maliyetleri ve yavaşlayan ekonomik büyüme olacağı ifade edildi.

Doların sert şekilde değer kazandığı böyle bir senaryo Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde değer kayıplarını ve portföy akımlarının gelişmekte olan ülkelerden çıkmasını beraberinde getirerek borçlanma maliyetlerini artırabilir. 

"2019'DA DOLAR 6 LİRA OLABİLİR"

Raporda, "ABD'de ücret artışlarının daha belirgin artarak Fed'in faizleri yüzde 4,5'e yükseltmesine yol açması ve ABD hazine tahvil faizlerinin 2019 sonunda yüzde 5'e yükselmesi halinde TL sert şekilde değer kaybeder, dolar/TL 2018 sonunda 5,5, 2019 sonunda 6 düzeyine çıkabilir. İç talepte yavaşlama bunun bir kısmının kâr marjları içinde eritilebileceği anlamına gelir, ancak enflasyon 2020 sonuna kadar çift hanelerde kalabilir" denildi.

Raporda ayrıca, şirketlerin kredi notlarına en büyük tehdidi ise hedge edilmemiş veya eşdeğerde döviz gelirle gösterilmemiş döviz cinsi borçlanmanın oluşturduğu belirtilerek, "Bu durum Türk şirketlerinde yaygın... Stres senaryomuz önemli ihracatı bulunmayan perakende ve tüketici ürünleri şirketlerinin en kırılgan olduğunu ortaya koydu" denildi.

Stres senaryosunda bankaların kredi notlarına TL'deki değer kaybının etkisinin ise her bankanın aktif ve pasifleri arasındaki dengeye göre belirleneceği ifade edilerek, "TL'nin yüzde 70 dolar, yüzde 30 euro sepeti karşısındaki yüzde 10'luk değer kaybının Nisan sonundanki toplam sermaye rasyosunu yaklaşık 40 baz puan düşüreceğini hesaplıyoruz" denildi. 

Business HT
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